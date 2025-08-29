“전국 매장 참여 통해 나눔 문화 확산”

[헤럴드경제=강승연 기자] 다이닝브랜즈그룹이 운영하는 아웃백 스테이크하우스는 8월에도 ‘러브백(LOVEBACK) 캠페인’을 통해 지역사회의 이웃과 따뜻한 한 끼를 나눴다고 29일 밝혔다.

러브백 캠페인은 2013년 시작된 사회공헌 활동이다. 외식 브랜드의 장점을 살려 매장에서 직접 식사를 제공하고, 복지기관과의 파트너십을 통해 복지 사각지대 해소와 ESG 경영 실천에 힘쓰고 있다.

아웃백 기흥롯데아울렛점은 지난 11일 용인시 기흥장애인복지관과 협력해 장애인 26명을 매장으로 초청했다. 해당 매장은 연 3회 정기 후원을 통해 관계를 이어나가고 있다.

서울 아웃백 강남교보타워점은 19일 가톨릭대학교 서울성모병원과 함께 암 완치자와 그 가족을 초대해 격려와 회복의 시간을 마련했다. 이 활동은 매월 1회, 연간 10회 운영을 목표로 하고 있다.

경상남도 아웃백 거제점은 지난 10일 거제시 사회복지법인 ‘성지원’ 소속 아동을 위해 블랙라벨 커플 세트와 패밀리 세트를 대접했다. 7년 전부터 매월 둘째 주 일요일마다 꾸준히 이어온 나눔 활동이다.

아웃백 관계자는 “앞으로도 전국 매장이 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 맞춤형 사회공헌을 지속하겠다”고 말했다.