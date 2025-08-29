빌라 매물도 시세·실거래가 기반 종합 정보 한눈에

[헤럴드경제=유혜림 기자] 이제 네이버페이(Npay) 부동산을 통해서도 빌라에 대한 시세와 실거래가, 단지정보까지 정확하게 확인한 후 안심 거래할 수 있게 됐다.

Npay 부동산은 빌라 시세·실거래가를 기반으로 종합적으로 파악할 수 있도록 한 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다.

통상 빌라는 아파트나 오피스텔과 비교해 상대적으로 거래가 많지 않아 정확한 가치 판단이 어려운 편이다. 하지만 Npay 부동산을 이용하면 기존 아파트 매물과 같이 간편하게 네이버 로그인 없이 정보를 조회할 수 있다.

빌라 시세의 경우, 각 층·호별로 AI를 기반으로 한 추정 시세 정보가 제공된다. 이는 실거래가 외에 공간·공공·금융데이터를 연계 후 알고리즘을 통해 산출하는 매물의 추정가로, 시세 정보의 신뢰도 수준까지 A부터 D단계로 구분해 제공된다.

건축물대장 정보를 바탕으로 빌라의 사용 승인일부터 세대수·주차정보·엘리베이터 유무·배정 초등학교·개발계획 등 빌라 매물의 상세한 단지 정보까지도 확인이 가능하다.

Npay 관계자는 “그 동안 빌라 시세에 대해 비교적 정확한 정보를 확인하기 어려웠던 사용자들이 안심하고 거래할 수 있도록 서비스를 오픈했다”며 “추후에는 조회한 빌라 매물에 대해 전세금반환보증도 가입할 수 있도록 연계할 계획”이라고 밝혔다.