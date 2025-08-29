글로벌기업과 통합 물류 서비스 협력 체계 조현범 회장 기술 경영 철학 반영 “스마트 물류·AI 기반 최적화 솔루션”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 계열사 한국네트웍스(대표이사 조영민)가 ‘한국머스크물류서비스(이하 머스크)’와 스마트 물류 고도화를 위한 로봇·물류 IT 기술 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해, 한국네트웍스와 머스크는 △로봇 기반 시스템통합(SI) 사업 공동 발굴 및 수행 △로봇·물류 IT혁신 기술 개발 및 실증 사업에 대한 사전 협력 등을 추진하며 공동의 이익 증진을 도모할 계획이다.

협약식은 지난 28일 경기 여주시 이노베이션 센터에서 열렸으며, 조영민 한국네트웍스 대표, 쿠라사코 켄토 머스크 대표 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

한국네트웍스는 25년간 물류 IT·분야에서 축적한 전문성을 바탕으로, 물류자동화와 스마트팩토리를 포함한 통합 물류 솔루션을 제공하는 IT 및 SI 전문 기업이다.

머스크는 덴마크에 본사를 둔 세계적인 해운·물류 기업으로, 국내에서 계약 물류 서비스를 제공하고 있다.

양사는 또한 지난 6월 여주 물류센터 내에 ‘이노베이션 센터’를 공동 개소했다. 해당 공간은 △물류자동화 설비를 시연하는 ‘데모룸’ △물류시스템 시연 및 회의 공간인 ‘대쉬보드룸’ △미래 지향적 물류 로봇을 소개하는 ‘퓨처룸’ 등으로 구성했다.

센터에는 다관절 협동 로봇, 자동 피킹 로봇, 소터(Sorter), 자율 이동 로봇(AMR) 등 첨단 자동화 장비와 함께, 한국네트웍스가 자체 개발한 스마트팩토리 토탈 솔루션 ‘Pi-WES(파이 솔루션)’을 도입했다.

이노베이션 센터는 데모 투어와 1:1 컨설팅 서비스를 통해 실제 장비 작동과 시스템 연계 과정을 직접 체험할 수 있도록 운영한다. 또한, 한국네트웍스는 이 공간을 자사 연구개발에 활용하는 동시에, 정기 초청 행사를 통해 업계 관계자와 물류 기술 동향을 공유하는 교류의 장으로 운영할 계획이다.

조영민 한국네트웍스 대표는 “이번 협약은 스마트 물류 시스템의 고도화와 고객 맞춤형 서비스 체계 구축을 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며, “앞으로도 양사가 긴밀하게 협업해 이노베이션 센터를 중심으로 기술 경쟁력을 높이고 미래 물류 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

쿠라사코 켄토 머스크 대표는 “머스크는 첨단 물류 솔루션을 제공하기 위해 국내외 유수의 자동화 기술 기업들과 협력하고 있다”며 “이번에 한국네트웍스와 함께 개소한 ‘이노베이션 센터’를 통해 기업이 운영 효율성과 신속성, 안정성을 높일 수 있도록 지원하고, 물류 서비스를 지속적으로 고도화해 고객의 성과 창출에 기여하겠다”고 말했다.

한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 기술 경영 철학을 바탕으로 중장기 미래 포트폴리오 ‘S.T.R.E.A.M’ 전략을 추진해 왔으며, 이번 협력은 그중 ‘AI 기반 최적화 솔루션’ 분야를 강화해 그룹의 하이테크 경쟁력을 높이는 계기가 될 전망이다.

‘스트림’은 △친환경 배터리·신재생 에너지 △타이어 핵심산업 △미래 신기술 △전동·전장화 부품·기술 △AI 기반 최적화 솔루션 △모빌리티 등 그룹 주요 사업의 영문 앞 글자를 조합해 구성한 전략이다.