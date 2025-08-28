론칭 1년만에 전 세계서 인기…중장기 전략 사업 낙점

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이피알의 뷰티 브랜드 ‘메디큐브’가 PDRN 라인(사진) 론칭 약 1년 만에 글로벌 누적 판매량 1500만 개를 돌파했다고 28일 밝혔다.

PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)은 연어의 DNA에서 유래한 성분이다. 에이피알은 지난해 6월 메디큐브의 신규 화장품 라인으로 ‘PDRN 라인’을 선보였다. 피부 탄력과 광채 개선 효과 등을 강조한 제품이다.

판매량이 가장 높았던 제품은 ‘PDRN 핑크 펩타이드 앰플’과 ‘PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크’다. 두 제품이 전체 PDRN 제품 판매량의 절반 이상을 차지했다.

누적 판매량이 400만개에 달하는 ‘PDRN 핑크 펩타이드 앰플’은 피부 미백과 탄력 개선 효과로 호평을 받았다. ‘PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크’ 역시 뛰어난 밀착력과 제품 흡수력, 겔 타입의 간편한 제형으로 인기를 얻었다. 헤일리 비버를 비롯해 카일리 제너, 켄달 제너 등 미국 유명인들이 사용하며 화제가 됐다.

지역별로는 국내에서 누적 290만개 이상이 팔리며 안정적인 성장을 뒷받침했다. 미국에서는 480만개 이상 판매됐다. 일본과 중화권에서도 견조한 매출고를 올리며 경쟁력을 증명했다.

에이피알은 PDRN 스킨케어의 선두주자 입지를 공고히 할 계획이다. 특히 PDRN 관련 사업을 중장기 성장 전략으로 설정했다. PDRN 생산을 담당할 에이피알팩토리 제3캠퍼스를 공개하기도 했다. 이를 활용한 헬스케어 사업도 준비 중이다.

에이피알 관계자는 “앞으로도 PDRN 산업의 성장 가능성에 투자할 것”이라고 말했다.