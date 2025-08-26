[헤럴드경제=한지숙 기자] 이재명 대통령과 첫 대면 정상회담을 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 손등에 큰 멍이 포착됐다.

트럼프 대통령은 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관을 찾은 이 대통령을 환대하며 악수했다.

이 대통령 손을 잡은 트럼프 대통령 오른손 등에는 큰 멍이 들어 있었다.

이후 오벌 오피스(집무실)에서 이 대통령과 함께 취재진을 만난 자리에서도 트럼프 대통령 손등의 큰 멍이 눈에 띄웠다.

AP에 따르면 지난 22일에도 트럼프 대통령 손등에는 피부색과 맞지 않는 메이크업 자국이 확인됐었다.

이전에도 트럼프 대통령은 같은 부위를 화장으로 자주 가려왔다고 뉴욕타임스는 전했다.

지난 2월 24일 백악관에서 열린 미국-프랑스 정상회담에서도 트럼프 대통령 오른손 등 위 멍 자국이 취재진에 의해 포착됐다. 당시 트럼프 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 정상회담 전 약 17초 동안 서로 손을 강하게 움켜쥔 악수를 나눴다.

건강 이상설이 제기되기도 했다. 트럼프 대통령은 올해 79세로 지난 1월 취임 기준으로 역대 최고령 미국 대통령이다.

이와 관련해 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 지난달 “잦은 악수와 아스피린 복용으로 인한 경미한 연조직 자극”이라며 트럼프 대통령이 심혈관 질환 예방을 위해 아스피린을 복용하고 있다고 설명했다.

레빗 대변인은 지난 3월에도 “트럼프 대통령은 국민을 위한 사람”이라면서 “손에 멍이 있는 것은 매일 하루 종일 일하고 사람들과 악수하기 때문”이라고 밝힌 바 있다.