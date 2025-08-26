[헤럴드경제=김보영 기자] ‘비타민C가 감기를 예방한다’는 주장은 사회에 오랫동안 퍼져온 속설이다. 실제로 비타민C의 효과를 믿고 정기적으로 복용하는 사람들도 적지 않다. 서울대병원 유튜브 채널은 최근 이와 관련한 영상을 공개하며, 대중의 오해와 과학적 사실을 짚었다.

서울대병원 가정의학과 조비룡 교수는 지난 19일 ‘서울대병원TV’에서 “주변에서 많은 사람들이 비타민C가 감기 예방에 효과가 있다고 믿고 얘기하고 있지만 감기 예방 효과는 사실 아주 미미하거나 없다고 보면 된다”고 말했다. 그러면서 “다만 특정한 조건의 사람들인 경우 감기 예방 효과보다는 걸린 뒤에 감기의 지속 기간을 조금 짧게 해 준다라는 보고들이 있다”고 설명했다.

비타민C의 감기 예방 효과는 노벨상을 수상한 유명 화학자 라이너스 폴링의 주장에서 비롯됐다. 그는 1970년에 발행된 ‘비타민 C 와 감기’라는 책에서 대부분의 사람들이 하루에 1000mg 의 비타민 C를 먹으면 감기 발생을 45% 가까이 줄일 수 있다고 주장해 의학계에 파장을 일으켰다.

그러나 1972년 캐나다 토론토대 테런스 앤더슨 교수가 10세~65세 사이 성인 818명을 대상으로 진행한 임상시험에서는 다른 결과가 나왔다. 매일 1000mg의 비타민C를 복용한 그룹의 74%가 실험 기간 중 최소 한 번 이상 감기에 걸렸고, 플라시보를 복용한 그룹은 82%가 감기에 걸렸다. 감기 횟수가 1/10가량 줄어든 것에 대해 앤더슨 교수는 “실질적인 의미가 없다”고 평가했다.

다만 비타민C는 감기에 걸린 후 회복 기간을 줄이는 데에는 일정한 효과를 보인 것으로 나타났다. 감기를 앓는 정도를 집에서 쉬는 기간을 기준으로 했을 때, 비타민C 복용 그룹은 평균 1.36일, 플라시보 그룹은 1.87일이었다.

조 교수는 과도한 복용의 부작용도 경고했다. 그는 “비타민C는 수용성이라 대부분 소변으로 배설되지만, 1000mg 이상 섭취하면 복통이나 설사, 신장결석 위험이 생길 수 있다”고 지적했다. 이어 “비타민C는 건강 유지에 필요한 영양소이지만, 건강한 사람에게 감기 예방 효과는 거의 없다”며 “지나친 복용은 오히려 부작용을 초래할 수 있다”고 조언했다.

또한 그는 감기에 걸렸을 때 비타민C를 과도하게 먹기보다는 충분한 휴식과 면역력을 기르는 생활습관이 더 중요하다고 강조했다. 조 교수는 “국민건강영양조사 결과를 보면 우리나라 사람들 중 음식으로 비타민C를 충분히 섭취하지 못하는 경우가 적지 않다”며 “다양한 색깔의 채소와 과일을 골고루 섭취하길 권장한다”고 말했다. 그러면서 “채소·과일 섭취량이 부족한 경우라면 보충제를 통해 하루 100mg 이하를 섭취하는 것은 큰 문제가 없다”고 덧붙였다.