[헤럴드경제=한지숙 기자] 도로에 서 있던 차량이 자전거에 들이받힌 뒤 차량에 타고 있던 성인 두 명이 허리에 문제가 생겼다며 차주가 수리비와 치료비로 300만원을 요구한 사연이 전해졌다.

한 온라인 커뮤니티에는 지난 21일 ‘자전거로 차 긁었다고 300만원을 요구하는데’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 “며칠 전 초등학교 4학년인 아들과 둘이, 아들은 자전거를 타고 저는 걸어서 상가 이면도로를 지나갔다”고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 이들 뒤에서 갑자기 작은 트럭 한 대가 경적을 울리며 달려 와 놀란 아들이 도로에 서 있던 승용차 옆 쪽 부분에 충돌을 했다. A씨는 “주차인지 정차인지 모르겠지만 서 있던 승용차”였다고 했다.

피해 차량에는 기스가 많이 났다. 이후 차 안에서 중년 여성 두 명이 내리더니 “차 다 긁혔네”라고 말하며 어딘가로 전화를 걸었다. 그러자 옆에 있던 식당에서 남성 한 명이 나오더니 “내가 차주다. 차는 공업사에 보내서 견적 뽑으면 긁힌 부분 전부 물어달라”고 요구했다.

A씨는 아들의 잘못으로 생긴 일이니 당연히 차량 수리를 해 주기로 마음 먹었다. 그런데 문제는 며칠 뒤에 발생했다.

A씨는 “며칠 뒤 차주란 남자한테 전화가 왔는데, 수리 견적이 80만~90만원 정도 예상된다면서 한 가지 더 있는데, 차 안에 앉아 있었던 여자 두 명이 그날 저녁까진 몸에 이상이 없었는데 다음 날 자고 일어나서부터 허리하고 목 부분이 욱거린다고 한다”고 전했다.

차주는 차량 탑승자 2명이 병원에 물리치료를 다니고 있다면서 이들의 치료비용을 포함해 300만원을 요구했다.

A씨는 “저도 운전해서 아는데 그 정도 충격으로 성인 두 명이 동시에 목과 허리에 이상이 생긴다는 게 납득이 안 된다”며 “뭔가 좀 이상하다는 느낌이 들어서 물리치료비는 확실하지 않으니 수리비만 해주려고 한다”고 했다. 이어 “이 정도 충격으로 성인 몸에 이상이 생길 수 있는 지 합리적 의심이 든다”며 “어떻게 생각하냐”고 의견을 물었다.

사연을 접한 한 누리꾼은 “나같으면 병원 진료비 영수증 나오면 바로 보험사기로 고소해버린다”, “이면도로는 주정차 금지된 곳이 많아 불법 주정차 차량과 사고 나면 그 차주도 과실을 물기 때문에 경찰서에 정식으로 사고 접수해서 처리해라”, “수리비는 내 줄 수 있지만 차 안에 대인 사고는 너무 양아치”, “너도 그렇게 해서 경찰 시뮬레이션 하자고 하니 그쪽에서 꼬리내렸다” 등의 댓글을 남겼다.