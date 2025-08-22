구윤철 부총리 ‘새정부 경제성장전략’ 합동 브리핑 물가 2.0%로 전망...내년 성장률은 1.8% 100조 국민성장펀드·GPU 5만장·인재 병역특례로 혁신 지원

[헤럴드경제=김용훈·양영경기자] 정부가 올해 경제성장률을 0.9%로 전망했다. 건설투자 급감(-8.2%)이 발목을 잡으면서 올해 1월에 발표한 1.8%에서 대폭 낮춰 잡았다. 다만 한국개발연구원(KDI)·한국은행 전망치(0.8%)보다는 높다. 미국 관세 영향으로 하반기 수출 둔화 가능성은 있으나, 추가경정예산 효과가 가시화되면서 소비 중심의 성장세가 나타날 것으로 내다보면서다.

내년 성장률은 올해 전망치(0.9%)의 두 배인 1.8%로 제시했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 정부서울청사에서 ‘새정부 경제성장전략’ 합동 브리핑을 열고 “우리 경제는 더 이상 추격형 모델로는 버티기 어렵다”며 “AI 대전환과 초혁신경제를 통해 반드시 ‘진짜 성장’을 이루겠다”고 강조했다.

정부는 1분기 실적 부진에도 하반기 회복세 확대로 우리 경제가 올해 0.9%의 성장을 이룰 것으로 예상했다. 민간 소비는 새 정부 출범 이후 소비심리 개선 등으로 2분기에 증가 전환했다며 연간 1.3% 증가를 전망했다. 설비투자는 연간 2.0% 증가할 것으로 내다봤다.

성장률 둔화의 주된 요인으로 건설투자를 꼽았다. 수주·착공 감소로 건축이 부진한 가운데 토목 부문도 위축되면서 감소세가 지속되고 있다면서 올해 이 분야 투자가 8.2% 감소할 것으로 전망했다.

올해 소비자물가 상승률은 기존 1.8%에서 2.0%로 수정했다.

구 부총리는 “인공지능(AI)과 녹색 전환이 지연되고 중국의 기술 추월, 무역질서 변화로 대기업마저 비상 상황”이라면서도 “AI 대전환 시대는 우리 경제가 선도 국가로 도약하기 위한 절호의 기회이자 마지막 골든타임”이라고 강조했다.

그러면서 기존 경제 성장전략과의 가장 큰 차이점으로 “구체적인 초혁신 아이템을 설정해 ‘고성과’ 분야에 과감하게 투자하는 선택과 집중을 한 것”이라며 “세계 1등 제품과 서비스로 승부해 국가 경쟁력을 다시 세우겠다”고 강조했다.

새 정부는 경제성장전략으로 ▷기술선도 성장 ▷모두의 성장 ▷공정한 성장 ▷지속성장 기반 강화 등 4대 축을 제시했다.

기술주도 성장의 핵심은 ‘AI 대전환 프로젝트’다. 30대 선도 프로젝트를 중심으로 올해 하반기부터 즉시 착수하기로 했다. 로봇, 자동차, 반도체 등 제조업 중심 ‘피지컬 AI’ 국가 도약과 공공부문 AI 확산, 민관협력으로 2030년까지 고성능 그래픽처리장치(GPU) 5만장 이상을 확보하는 작업에도 나선다. AI 핵심 인재를 선점하기 위해 병역 특례, 해외 인재 2000명 유치 프로젝트도 가동한다. 이를 위해 특별비자를 신설하고 재외 한인 연구자 국내 복귀 시 연구비 지원 등을 추진하기로 했다.

또 초혁신경제를 이루기 위해 첨단소재·부품과 기후·에너지 기술 등 15대 선도 프로젝트 역시 하반기에 즉시 추진한다. 차세대 전력반도체로 꼽히는 SiC 자립화를 추진하고, 태양광·해상풍력·그린수소 등 미래 대응력을 강화하며, K-붐업 전략으로 K-바이오, K-콘텐츠, K-뷰티, K-식품 등에 대한 투자도 확대한다.

이를 위한 재원은 100조원 규모 ‘국민성장펀드’가 뒷받침한다. 정부보증채 기반 첨단전략산업기금 50조원에 민간자금 50조원을 더해, 프로젝트 발생 시마다 자금을 조달하는 ‘캐피탈콜 방식’으로 운용한다. 구 부총리는 “채권시장 부담은 크지 않을 것”이라며 “투자 분야는 AI·반도체·바이오·재생에너지 등 미래 먹거리에 집중하겠다”고 설명했다.

지역균형과 중소·벤처기업 발전 등을 포함한 모두의 성장을 위해선 수도권 일극 체제에서 5극3특 체제로 전환하고, AI 경진대회 등을 통한 유망 벤처 발굴과 국민성장펀드·모태펀드 투자 확대, AI 활용 및 스케일업 지원 등이 담겼다. 사회안전망 강화와 저출산·고령화 대응, 청년·서민·중산층 생활비·자산 형성 지원 등 포용적 성장 정책도 추진된다.

지속 가능한 성장을 위해 기업 지배구조 개선, 불공정거래 엄단, 증시 수요 기반 확대 등 시장 질서 확립이 추진된다. AI·초혁신경제 관련 규제 전면 재검토와 기업 규모별 규제 합리화도 병행된다.