업황 불황에 업계서 ‘고용안정협약’ 요구 잇따라 롯데케미칼 노조 “희망퇴직 하지 말라” 사전 엄포 연말까지 설비 25% 감축 개편안에 노조 전운 더욱 커져 “조선업 구조조정 교훈…인력 감축 최소화해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 정부와 석유화학 업계가 생산 설비를 최대 25% 감축하는 구조개편에 착수한 가운데, 현장에선 인력 감축을 둘러싼 노사 간 갈등 조짐이 일찍이 감지되고 있다.

22일 업계에 따르면 롯데케미칼은 지난달 말 마무리한 올해 임금 및 단체협상(임단협)의 일환으로 ‘고용안정협약서’를 체결했다. 회사 측 실적 부진이나 구조조정을 이유로 인력 감축을 하지 않겠다는 내용의 협약서로, 지난해 처음 노조가 요구해 만들어졌다.

지난해 고용안정협약서는 사측이 의도적인 인력감축을 하지 않겠다는 선언적인 수준에 그친 것으로 알려졌다. 그러나 이후 업황 부진이 이어지며 희망퇴직 가능성 등이 언급되자 올해 노조가 보다 구체적인 내용을 요구하면서 희망퇴직을 하지 않겠다는 조항을 회사로부터 받은 것으로 전해졌다.

LG화학 역시 지난해 첨단소재사업본부에서 희망퇴직을 시행한 이후 연말 임단협에서 고용안정협약서를 체결했다. 이와 관련 업계 관계자는 “고용불안이 업계에 구체화되고 있다는 방증”이라며 “다만 협약서 자체는 최소한의 장치일뿐 법적 구속력은 없어 상황을 예의주시하고 있다”고 말했다.

이렇듯 석유화학 현장에서의 인력감축 우려는 구조개편안 이후 더욱 커진 분위기다. 전국화학섬유식품산업노동조합은 전날 성명을 내고 “산업 구조조정의 핵심은 ‘설비 감축’과 ‘통합’”이라며 “이는 필연적으로 인력 구조조정으로 이어져 고용 불안을 심화시킬 것”이라고 말했다.

정부가 석유화학 설비 통폐합 등 내용을 담은 자구안을 연말까지 요구한만큼, 업계에선 그간 노조 반발 등 우려로 미뤄온 인력 운용 방안에 대해서도 구체적인 논의를 시작할 것으로 보인다. 업계 관계자는 “특히 정부가 구조개편 3대 원칙 하나로 고용충격 최소화를 제시한만큼 인력에 대한 내용이 필수적으로 담겨야할 것”이라고 말했다.

설비 구조조정과 함께 어느 정도의 인력 감축은 불가피하다는 게 업계 및 전문가들의 진단이다. 다만 2010년대 중반 조선업 구조조정 사례를 교훈 삼아 인력 감축 규모를 최소화해야 한다는 지적이 함께 나온다 박종식 한국노동연구원 주임교수는 “조선업 종사자가 2010년대 초반 20만명을 넘었다가 구조조정을 거치며 10만명 아래로 떨어지는 과정에서 이탈한 숙련공이 돌아오지 않고 있다”며 “정작 업황이 좋아진 현재는 인력을 충원하지 못해 단기 외국인 근로자로 채우는 모순적인 상황”이라고 말했다.

한국금융연구원 관계자는 “인력은 놔두고 설비만 줄이라는 요구도 회사에겐 부담일 수밖에 없다”며 “인력 감축을 최소화하되, 이 과정에서 발생하는 유휴인력에 대한 지원이 이뤄져야한다”고 덧붙였다.