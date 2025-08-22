‘기술주도 성장’ 방점 AI, 에너지, 방산 등 자체 기술력 확보 힘 실어

[헤럴드경제=박세정 기자] 이재명 정부가 내년 국가연구개발사업(R&D)에 역사상 최대 규모인 35조3000억원의 예산을 편성한 것은 무엇보다 인공지능(AI)을 비롯한 국가 전략 기술을 빠르게 확보하겠다는 의지가 담겼다.

체질 개선과 혁신을 기반으로 한 ‘진짜 성장’을 추진, 기술 주도 성장을 기반으로 첨단산업을 적극 육성할 방침이다.

22일 과학기술정보통신부는 국가과학기술자문회의 전원회의에서 이같은 내용을 골자로 한 ‘2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)’을 심의·의결했다고 밝혔다.

이번에 책정된 35조3000억원의 예산은 정부 R&D 예산 역사상 최대 규모다. 2024년 26조5000억원으로 9.4% 감소됐던 R&D 예산은 올해 29조6000억원으로 회복된 데 이어 내년 20% 가까이 예산이 증액됐다. 35조3000억원 중 자문회의에서 심의하는 주요 R&D는 30조1000억원 규모다. 이 역시 올해보다 21.4% 크게 늘어난 규모다.

투자에 핵심은 ‘기술 주도 성장’이다. 대표적으로 AI 분야는 106.1% 증가한 2조3000억원이 투입된다. ‘독자적 AI’ 역량을 강화하기 위해, 범용인공지능(AGI), 경량·저전력AI 등 차세대 AI 기술에 집중 투자한다.

연구개발부터 AI 서비스 활용까지 AI 인프라 생태계를 강화한다. 대형·중소 데이터센터 간 고성능 네트워크 연동 기술개발을 통해 ‘AI 고속도로’를 실현한다. 특히 그래픽처리장치(GPU) 자원의 효율적인 공유·관리를 위한 AI 반도체(NPU, PIM) 기반 클라우드 핵심기술의 국산화를 지원한다.

연구·산업·공공 등 모든 분야에 AI를 연결하는 ‘AI 기본사회’ 전환에도 속도를 낸다. 이를 위해, 연구분야별 특화 AI모델 개발, 산업 전반의 AI 내재화, AI의 행정·보건·국방 등 공공 영역으로의 도입 등을 추진해 나갈 계획이다.

이와함께 에너지 분야에선 재생에너지 중심의 에너지 대동맥 구축을 목표로 2조6000억원을 투입한다. 19.1% 증가한 규모다.

에너지 분야는 핵심시스템 국산화와 상용급 실증을 확대해 재생에너지를 차세대 주력산업으로 육성하는 데 주력한다.

재생에너지 중심의 에너지 대전환을 가속화하기 위해 초고효율 태양전지, 초대형·고출력 풍력 시스템 등의 조기 실증 기술개발과 국산화를 지원한다. AI기반 에너지 관리시스템(EMS)으로 보완하고, 지능형·분산형 ‘에너지 고속도로’를 실현할 방침이다.

AI 대전환에 따른 전력수요에 대응하기 위한 소형모듈원자로(SMR) 핵심 원천기술에 지속 투자한다. 저탄소·저소비 에너지 전환을 위한 산업공정혁신 기술, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 핵심기술 확보도 지원한다.

초격차 전략기술 확보로 첨단산업 육성하는데에는 29.9% 증가한 8조5000억원의 예산을 실었다.

국가전략기술은 5년 내 핵심기술의 자립화를 목표로, 민·관 합동으로 연구성과를 창출할 방침이다. 첨단 산업으로 성장하도록 적극 지원해 전략기술이 ‘기술주도 성장’을 주도하도록 할 계획이다.

특히 양자컴퓨팅·합성생물학 등의 원천기술 선점을 지원한다. AI반도체, 양자 내성암호 등 공급망·안보에 필수적인 핵심기술도 내재화한다. 자율주행 기술과 휴머노이드 로봇 등의 분야는 단기간 내 상용화할 수 있는 실증기술 개발을 통해 빠른 경제적 성과를 창출하도록 지원한다.

방위산업 R&D에도 25.3% 증가한 3조9000억원의 예산을 투입한다. 방위산업 분야는 기존 무기 개량 중심의 기술개발 체계에서 탈피하고, 첨단 기술을 국방과 접목해 우리의 새로운 성장동력으로 창출하는 것이 목표다.

전략·수출산업으로 적극 육성하기 위해, K-9 자주포, 천궁 등의 성능 고도화를 추진한다. 육·해·공·우주·사이버 등에 전방위적인 억제능력을 확보하기 위해 첨단 전자전, 차세대전투기(KF-21)개발 투자도 확대할 방침이다.

아울러 중소벤처 혁신을 체계적으로 지원하기 위해 3조4000억원을 책정했다. 이를통해 민간의 투자검증을 거친 기업·기술에 후속 R&D를 지원하는 민간투자 연계형 R&D 투자를 강화한다.

배경훈 과기정통부 장관은 “이번 R&D 예산안은 역대 최대 규모로서 연구생태계의 회복을 넘어 완전한 복원과 진짜 성장 실현을 위해 파격적으로 확대했다”며 “안정적이고 예측 가능한 R&D 투자시스템을 통해 과학기술계와 함께 지속 가능한 연구생태계를 확립해 나갈 계획”이라고 밝혔다.