[헤럴드경제=김아린 기자] 지난해 9월부터 10월 사이 태국에서 필로폰과 케타민 6kg을 국내로 밀반입한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

22일 서울 서초경찰서는 총책을 비롯한 이들 피의자 12명을 검거하고 이 가운데 9명을 구속했다고 밝혔다. 경찰은 검거 과정에서 피의자들이 보관 중이던 필로폰·케타민 2.4kg도 압수했다.

경찰은 지난해 10월 마약 은닉처에 대한 첩보를 입수해 이들 조직을 추적해왔다. 첩보를 토대로 유통책을 붙잡은 경찰이 수사를 확대하자 밀반입책 5명이 몸속에 마약을 숨겨 운반하는 일명 ‘바디패커’ 방식으로 필로폰 3kg, 케타민 3kg을 세 차례에 걸쳐 국내로 들여온 사실을 확인했다.

밀반입된 마약은 텔레그램 메신저 채널을 통해 판매됐는데 경찰은 유통 과정에 가담한 운반책 5명도 함께 검거했다. 이들은 미리 지정된 장소에 마약을 숨겨두는 이른바 ‘드라퍼’ 수법으로 마약을 유통시켰다. 운반책 대부분은 지인 소개나 고수익 아르바이트 제안에 넘어가 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

태국에서 마약 밀수를 지휘한 총책 2명은 나머지 일당이 검거되자 현지에서 잠적했는데 경찰청은 이들을 대상으로 인터폴 적색수배서를 발부받아 집중검거 대상자로 지정했다. 총책 중 한 명은 이미 네 건 수배가 내려진 상습 마약사범인 것으로 밝혀졌다. 경찰은 태국 당국과 긴밀히 공조해 총책 둘을 검거한 뒤 이달 초 국내 송환해 구속 송치했다.

서초경찰서 마약전담수사팀 관계자는 “이번 사건은 해외 현지 총책과 운반 및 유통책까지 동시에 검거한 전형적인 국제 공조수사의 성과”라며 “앞으로도 해외 수사기관 및 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 마약사범을 끝까지 추적·검거하겠다”라고 밝혔다.