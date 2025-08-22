목동·넓은들 미래교육센터 각 15명씩 총 30명 모집

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 호주 학생들과 온라인 수업을 통해 코딩을 영어로 배우는 ‘2025 글로벌 공동 화상수업 2기’ 수강생을 모집한다고 22일 밝혔다. 모집기간은 28일까지다.

글로벌 공동 화상수업은 양천구와 국제교육협력기관이 연계해 운영하는 원격교육 프로그램이다. 지난해 호주 명문 사립학교 ‘힐크레스트 크리스천 칼리지(Hillcrest Christian College)’와 협약을 맺고 올해부터 본격 운영하고 있다.

앞서 운영된 1기 화상수업은 지난 3월부터 6월까지 진행됐다. 36명의 초등학생이 참여해 문화, 음식, 반려동물, 게임 등 다양한 일상 주제를 영어로 읽고 토론하는 방식으로 진행됐다.

이번 2기는 독해·토론 중심의 1기 방식에 코딩 교육을 접목했다.

수업은 9월부터 11월까지 총 10회, 매주 금요일 오후 2시부터 3시 30분까지 운영된다. 호주 현직 코딩교사가 실시간으로 수업을 이끈다. 팀 기반 미션 수행 방식으로 학생들의 참여도와 몰입도를 높인다.

특히 수업 전, AI 기반 시선 추적 분석 기술을 활용해 학생 개인별 학습 수준과 속도를 진단하고, 이를 바탕으로 맞춤형 예습 콘텐츠를 제공한다.

회차별로 ▷코딩 로봇키트 소개 ▷센서 탐색▷기초 프로그래밍▷사운드 모듈 활용하기▷디스플레이 인터페이스 만들기▷로봇제작 ▷고급 센서 통합 등으로 구성돼 있다. 마지막 수업에서는 스마트홈 구현을 주제로 한 글로벌 공동 프로젝트 발표 및 수료식이 진행된다.

수강대상은 양천구에 거주하거나 재학 중인 초등학교 3~6학년 학생으로, 센터별(목동, 넓은들 미래교육센터) 15명씩 30명을 모집한다. 신청을 원하는 학생은 양천구 평생학습포털에서 온라인으로 접수하면 된다.

이기재 양천구청장은 “호주 현지 학생과의 화상수업은 영어실력 향상을 넘어 글로벌 친구와 협업하는 경험을 통해 자신감을 키우게 될 것”이라며 “앞으로도 아이들이 경계 없는 배움의 세상 속에서 성장할 수 있도록 국제 교류형 교육 기회를 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.