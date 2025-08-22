강원 홍천 야산에서 긴급체포돼

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 용인시 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 여성을 살해하고 달아난 30대 남성이 강원 홍천 야산에서 경찰에 붙잡혔다.

22일 경찰에 따르면 전날 새벽 시간대에 용인시 수지구 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 여성 A씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아 난 30대 남성 B씨가 이날 오전 홍천 야산에서 긴급체포됐다.

경찰은 전날 오전 5시45분쯤 피해자를 발견한 주민 신고로 현장에 출동해 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 B씨의 신원을 특정하고, 추적해 왔다.

B씨의 SUV(스포츠유틸리티차량)는 같은 날 오후 강원 홍천군 한 중학교 앞에서 발견됐다. 손잡이 등 차량 곳곳엔 혈흔이 묻어있었고 범행에 사용한 것으로 보이는 흉기와 자해를 시도한 정황을 보여주는 도구도 발견됐다.

경찰은 B씨가 극단적인 선택을 했을 가능성에 무게를 두고 차량이 발견된 지점 일대를 수색하다가 홍천 야산에서 그를 발견해 긴급체포했다.

A씨와 지인 관계인 B씨는 지난 5월 A씨가 운영하는 화성특례시 동탄의 한 마사지업소를 찾았다가 강간 미수 혐의로 신고당한 것으로 전해졌다. B씨는 이어 6월에는 같은 업소에서 성매매 사실을 스스로 자수해 불법 성매매 혐의로도 조사받았다. B씨는 강간이 아닌 성매매라는 취지로 주장해 왔다. 당시 화성동탄경찰서는 B씨를 강간미수 혐의로 조사했으며, 이어 성매매 사건을 별도로 접수해 수사하고 있었다.