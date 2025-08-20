[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어ITC(대표이사 이제우)가 네이버와 인바운드 여행 비즈니스 확대를 위한 전략적 제휴를 체결하고, 방한 외국인의 여행 편의를 지원하기 위한 서비스 공급 등을 함께 추진한다고 20일 밝혔다.

두 회사는 앞으로도 지속적인 협력을 통해 인바운드 여행 서비스의 품질 향상과 서비스 영역 확대를 추진할 예정이다.

하나투어ITC는 하나투어의 인바운드 전문 계열사로, 방한 외국인 대상 투어, 체험, 액티비티 등 다양한 여행상품을 공급하고 있다. 특히 K-컬처, K-푸드 등 한국 문화 체험 상품에서 전문성을 인정받고 있다.

이번 파트너십을 통해 ‘네이버 인바운드 여행 공식 예약 파트너사’로 선정됐으며, 향후 네이버 플랫폼 기반 방한 외국인 대상 인바운드 여행 비즈니스 확대를 위해 협력한다.

이에 따라 하나투어ITC의 인바운드 관광 전문성과 상품 공급 능력을 바탕으로 외국인 관광객들이 네이버 서비스를 활용해 한국 여행을 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 지원한다.

구체적으로 인바운드 여행상품 공급 및 운영, 네이버 플레이스 시스템 연동, 서비스 운영 관리 등을 담당할 예정이다.

네이버의 인바운드 여행 공식 예약 파트너사는 네이버 플랫폼(주로 통합검색, 지도, 여행 등) 내에서 예약 기능을 직접 연동할 수 있도록 인증 받은 업체로, 네이버가 정한 기술 요건, 품질 기준, 사용자 경험 요건 등을 모두 충족한 사업자에게만 부여된다.

하나투어ITC 관계자는 “네이버와의 파트너십을 통해 방한 외국인들에게 더 다양하고 질 높은 여행 서비스를 제공할 수 있게 됐다”라며 “양사의 전문성을 결합해 한국 인바운드 관광 산업 발전에 기여하겠다”라고 말했다.