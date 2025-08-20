브랜드&커뮤니케이션 부문 본상 AI 데이터 센터 구조물 등 높은 평가

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 올해 초 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2025’에서 선보인 SK그룹 전시관이 2025 레드닷 디자인 어워드에서 ‘브랜드&커뮤니케이션’ 부문 본상을 수상했다고 20일 밝혔다.

지난 1955년 제정된 레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 국제 디자인 공모전이다. IDEA, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 매년 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 3개 부문에서 수상작을 선정한다.

CES 2025 SK그룹 전시관은 메인 전시 공간에 실제 AI 데이터 센터를 구현한 듯한 웅장한 구조물을 마련했다. 또 외부를 둘러싼 LED 파사드와 내부에 배치한 높이 6m 대형 LED 기둥을 통해 SK그룹의 AI 데이터 센터를 실감 나게 전달했다.

전시관 입구 정면에는 2m x 2m 크기의 대형 키네틱 LED 21개를 활용한 ‘혁신의 문’을 통해 “모든 AI 데이터는 하나의 점에서 시작되며, 이 데이터들이 연결돼 AI 혁신이 시작된다”는 개념을 잘 전달했다는 평가를 받았다.

전시관 출구에 설치한 미디어 아트 ‘지속 가능한 나무’를 통해서는 66개의 삼각형 키네틱 LED의 빛과 움직임으로 SK가 추구하는 지속 가능한 미래 비전이 소개됐다.

박규현 SKT 디지털커뮤니케이션실장은 “CES SK 전시관이 세계적으로 인정받게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 국내외 전시회에서 SK 그룹의 AI 역량을 널리 알리도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 SK그룹 전시관은 지난해와 올해에 걸쳐 2년 연속 미국소비자기술협회(CTA)가 꼽은 ‘CES에서 놓치지 말아야 할 것’에 선정된 바 있다. 또 2022년부터 올해까지 4년 연속으로 미국 내 전시·행사 최대 기업인 이그지비터 미디어 그룹이 선정한 ‘CES 최우수 전시기업’ 중 하나로 뽑히기도 했다.