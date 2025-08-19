[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)가 19일 시청 대회의실에서 농·축·수산 분야 기관･단체장과 함께 민생경제 회복과 농·어업재해 극복을 위해 농·축·어업인들의 현장 의견을 수렴하는 농정 간담회를 가졌다.

이날 간담회는 연일 지속되는 폭염과 이상기후, 고물가로 인한 자재비 상승 등으로 인한 농어업인의 위기 극복을 위해 농·축·수산분야 기관·단체장으로부터 현장의 애로사항을 청취하고 적극적인 해결 방안을 논의하고자 마련됐다.

간담회에서는 정명근 화성특례시장, 농･축･수협 조합장 및 농업･축산･수산업 분야 단체장 등 40여 명이 참석한 가운데, ▷기후변화 대응 전략 ▷민생 밀접 지원사업 확대▷농어촌 경제 활성화 등 현안에 대한 실질적인 방안에 대해 논의했다.

또한, 정명근 화성특례시장은 지역 농·축·수산업 발전에 기여한 농·축·수산 분야 단체장 6명에게 표창을 수여하고, 현장의 노고를 감사를 표했다.

정명근 화성특례시장은 “기후 위기와 경제적 어려움이 더해져 농어업인들의 심려가 클 것”이라며, “시민의 먹거리를 책임지는 농어업은 어느 산업보다 중요하며, 지속 가능한 성장 산업으로 자리잡을 수 있도록 어려운 농어업 현실을 반영한 실질적인 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 시는 이번에 청취한 건의사항을 최대한 시책에 반영할 수 있도록 적극 검토할 계획이며, 농어업인 민생 안정을 위해 2025년도 농·축·수산 분야 예산으로 전년 대비 21% 증액한 2113억 원을 편성한 바 있다.