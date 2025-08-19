건기식 30종·뷰티 30종 소용량·가성비 위주 구성

편의점 GS25가 건강·뷰티 상품군을 육성하기 위해 ‘카테고리 킬러형 전문 매대(사진)’를 도입한다고 19일 밝혔다.

GS리테일이 운영하는 GS25는 점포 환경과 고객 체험 요소를 결합해 건강·뷰티에 집중하고 있다. 9월부터 입지 유형, 세대별 고객 구성, 관련 상품 매출 동향 등을 분석해 잠재력이 높은 500여개 점포에 특화 매대를 설치할 계획이다.

특화 매대는 모듈형 설계로 운영한다. 점포 크기, 상권, 고객층에 따라 상품 구성을 유연하게 조정한다.

먼저 건강 매대는 삼진제약, 종근당, 동화약품, 동국제약 등 주요 제약사 및 건강식품 전문기업과 협업한다. 비타민, 유산균, 오메가3, 간 건강 등 30여종의 건강기능식품을 1주~1개월 단위 소용량 패키지로 제공한다. 이중제형(액상+정제)상품과 숙취해소 등 건강 지향 상품 40여종을 판매한다.

뷰티 부문의 타깃은 1020세대 여성이다. 색조·기초 화장품 등 30여종을 평균 3000원대 가격으로 구성한다. 체험·시연을 위해 거울과 테스터기도 비치한다. 무신사 메이크업 브랜드 ‘위찌(WHIZZY)’와 협업한 제품(글로스 립·섀도우)과 손앤박 하티 립&치크, 아이브로우 등은 최근 1주일(8월 9일~15일) 매출이 출시 초기 대비 각각 300% 이상 증가했다. 신현주 기자