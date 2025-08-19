올해 상반기 LG전자 TV 가동률 64.6% 코로나 때 102%…호황 후 침체 장기화 中 공세에 적자심화, 시장점유율도 하락 TV사업 올해 연간 5000억원대 적자 전망

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] LG전자가 TV 사업의 유례없는 적자를 견디지 못하고 희망퇴직 카드를 빼든 가운데 하반기에도 손실 규모가 3000억원 안팎에 달할 것이란 전망이 나온다. 한때 90%를 훌쩍 넘겼던 TV 생산라인의 가동률은 올해 상반기 60%대까지 떨어지며 이미 극심한 수요 부진을 드러냈다.

중국 제조사에 세계 TV 시장 점유율을 계속 내주고 있는 상황에서 미국의 관세정책 영향도 본격화하고 있어 LG전자는 물론 세계 1위 삼성전자까지 국내 기업들의 고심은 더욱 깊어질 것으로 보인다.

19일 전자업계와 증권업계에 따르면 LG전자의 TV사업을 담당하는 MS사업본부가 지난 2분기 1920억원 적자를 낸 데 이어 3분기와 4분기에도 각각 1000억원 안팎의 적자 행진을 지속할 것으로 예상된다.

증권가는 올해 LG전자 MS사업본부의 연간 영업적자 규모가 약 5000억~6000억원에 달할 것으로 보고 있다. MS사업본부의 전신인 HE사업본부 시절을 포함해 TV 사업부가 연간 적자를 기록한 적은 2009년 이래 한 번도 없었다. 지난 2022년 2~4분기 연속 적자로 영업이익이 54억원에 그친 것이 역대 최저 기록이다.

LG전자가 지난 14일 제출한 반기보고서에 따르면 올해 상반기 LG전자의 TV 생산량은 788만대로 집계됐다. 2023년 상반기 967만대에서 2024년 상반기 940만대로 소폭 낮아진 이후 1년 만에 다시 16% 감소했다.

올해 상반기 LG전자 TV 생산라인의 평균 가동률도 64.6%에 머물렀다. 100대를 만들어 낼 수 있는 능력을 갖고 있지만 실제 생산량은 65대에 그쳤다는 얘기다. 작년 상반기까지만 하더라도 가동률은 70%대를 유지해왔다.

이는 TV 시장이 가장 최근 호황기를 누렸던 코로나 팬데믹 당시와 비교하면 크게 떨어진 수치다. 지난 2020년 가동률은 102.3%로, 실제 생산능력을 초과할 만큼 TV 생산라인이 바쁘게 돌아갔다. 이듬해에도 가동률은 97.8%를 기록하며 풀 가동 체제를 이어갔다. 팬데믹으로 집에서 보내는 시간이 길어지면서 당시 TV 교체 수요가 가파르게 늘었기 때문이다.

그러나 최근 1~2년 사이 글로벌 경기침체로 TV 수요가 둔화한 데다 중국 TLC과 하이센스가 대형 액정표시장치(LCD) TV를 앞세워 추격 속도를 올리면서 LG전자의 점유율을 빠르게 잠식했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 1분기 출하량 기준 LG전자의 점유율은 10.7%로, 삼성전자(19.2%), TCL(13.7%), 하이센스(11.9%)에 이어 4위에 그쳤다.

적자 전환의 원인 중 하나로도 중국과의 경쟁 심화에 따른 마케팅 비용 지출이 꼽힌다. 원재료인 디스플레이 패널 가격의 상승도 수익성 하락을 야기하고 있다. 지난해 LG전자가 LCD TV 모듈 구매에 쓴 비용만 3조9539억원으로, 전년 3조4657억원보다 14.1% 증가했다.

LCD TV 패널 시장 주도권을 쥔 중화권 기업들이 패널 가격 책정에서 우위를 점하면서 중국 CSOT와 BOE로부터 LCD 패널을 매입해 TV를 생산하는 삼성전자와 LG전자 입장에선 불리할 수밖에 없는 상황이다.

현대차증권은 삼성전자 TV 사업을 담당하는 VD사업부의 영업이익이 지난해 1조1080억원에서 올해 6350억원으로 반토막날 것으로 전망했다. VD사업부는 실적 악화에 대응해 이미 비상경영 체제에 돌입한 바 있다.

LG전자 역시 MS사업본부에 한정해 만 50세 이상 또는 성과가 낮은 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받기로 하면서 국내 TV 사업 전반에 걸쳐 위기감이 지속되는 모습이다.

LG전자는 이번 희망퇴직이 본인이 원하는 경우에 한해 진행되며 근속 및 정년까지 남은 기간에 따라 최대 3년치 연봉에 해당하는 위로금과 자녀 학자금 등을 지급한다는 계획이다.