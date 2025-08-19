최교진 교육부장관 후보자 과거 SNS 발언 논란 아이들 급식보다는 비정규직 노동자 파업 우선 “보수언론·국정원 없애야”·“10월 26일은 탕탕절” 인사청문회준비단 “청문회에서 상세히 해명”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 교육부 장관 후보자의 과거 소셜네트워크서비스(SNS) 발언이 연일 도마 위에 오르고 있다. 최 후보자는 아이들의 급식보다는 비정규직 노동자의 파업이 중요하다는 취지의 글을 올렸고 조국 전 장관을 비롯해 안희정 전 충남도지사·박원순 전 서울시장 등을 옹호하는 모습을 보였다.

19일 헤럴드경제 취재를 종합하면 최 후보자는 2012년 자신의 SNS에 ‘오늘은 아름다운 연대의 날, 일명 119 도시락 데이’라는 글을 올리고 학교 비정규직의 총파업을 지지하는 글을 올렸다. 당시 비정규직으로 일하던 학교 급식실 인원이 전국적으로 ‘처우 개선’을 요구하며 파업에 돌입했고 전국 900여개 학교에서 ‘급식 대란’이 발생했다. 학교들은 단축수업을 하거나 빵·우유 등을 식사로 대신 지급했다.

최 후보자는 이를 두고 “학교에 있는 동무들이나 아이들이 조금은 불편하겠지만 기쁜 마음, 즐거운 연대의 마음으로 오늘 점심 식사는 도시락 또는 연대하는 마음으로 한 끼 단식!”이라고 썼다. 이를 두고 당시 최 후보자의 SNS에는 “연대하는 마음은 인정하지만 아이들이 1번은 아니신가 보다”라며 “아이들이 1번이었다면 연대하는 마음으로 한 끼 단식이라는 말씀은 아닌 것 같다”라는 댓글이 달리기도 했다.

“국정원 없애야 한다” “10월 26일은 탕탕절” “천안함 사건 재조사 필요” 등 발언도

최 후보자는 주요 보수언론과 국가정보원을 없애자는 취지의 글을 올리기도 했다. 최 후보자는 2013년 자신의 SNS에 “국정원 계속 존재해야 하나”라는 기사를 공유하면서 “조중동(조선·중앙·동아일보) 국정원 모두 없애야 한다!”라는 게시글을 남기기도 했다.

최 후보자는 온라인 커뮤니티에서 파생된 조롱성 신조어를 사용하기도 했다. 최 후보자는 현직 세종시교육감 시절이던 2019년 10월 26일 자신의 SNS에 “오늘을 ‘탕탕절’이라고 부르기도 한다지요?”라며 “안중근 의사가 이토 히로부미를 하얼빈 역에서 쏜 날이고 김재규가 독재자 박정희 대통령을 살해한 날이기도 하다”고 썼다.

2011년부터 페이스북 활동을 해온 최 후보자는 천안함 피격 사건의 재조사가 필요하다는 취지의 글을 올리거나 북한을 옹호하는 글을 자주 올렸던 것으로 파악됐다.

정당 관여가 금지된 교육감 신분으로 정치적 견해를 과도하게 드러냈단 지적이 커진다. 2019년 최 후보자는 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 연루됐던 ‘드루킹 댓글 여론조작’ 의혹을 두고 사법부를 강도 높게 비판하는 글을 올리기도 했다.

이외에도 2019년 ‘조국 사태’ 당시 조국 전 장관을 옹호하는 유형의 게시글을 수십건 공유하거나 안희정 전 충남도지사, 이재명 대통령 등을 거론하며 ‘사법살인’이 이뤄졌다는 취지의 글을 공유했다. 2021년에는 세종시교육청이 박원순 전 서울시장을 극찬한 내용의 자료를 학교에 배포한 일도 있었다.

중등교사 출신 교육부장관 후보자…인사청문준비단 “청문회에서 소명할 것”

최 후보자는 이재명 대통령이 이진숙 전 교육부 장관 후보자 낙마 이후 24일간의 장고 끝에 지명한 인물이다. 중등 교사 출신으로 전교조 수석부위원장을 지냈고 2014년 세종교육감에 당선된 이후 3선에 성공했다.

교육부 인사청문준비단 관계자는 최 후보자의 과거 SNS 발언에 관한 입장에 대해 “과거의 생각과 지금의 생각은 다를 수 있다”라면서 “현재 후보자의 입장은 인사청문회 때 자세히 말하겠다”고 밝혔다.