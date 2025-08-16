[헤럴드경제=고재우 기자] 인공지능(AI)로 인해 마이크로소프트(MS)가 6000명을 해고한다는 소식이 전해지면서 게임업계가 발칵 뒤집혔다. 남의 일이 아니기 때문이다. 특히 게임 개발은 AI로 인해 일자리가 크게 위협을 받는 분야다.

이직률이 높은 게임업계도 이젠 무조건 버티는게 ‘최고’라는 인식이 확산되고 있다.

최근 3년간 게임 ‘빅3’ 근속 연수도 늘어나고 있는 것으로 확인됐다. 그동안 게임 업계는 이직이 잦은 대표적인 업종으로 인식됐다. 게임 업계 특성상 ‘인력’이 핵심 경쟁력인 만큼, 잦은 이직으로 억대 연봉까지 ‘몸값’을 올리는 경우가 많았다.

하지만 최근 경기 침체로 인한 구조조정, 인공지능(AI) 발 일자리 위협 등 고용 불안이 심화로 이직률이 둔화하고 있는 것으로 풀이된다.

16일 공시에 따르면 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블 등 대표적인 게임 3사 근속 연수가 최근 3년 동안 늘었다.

세부적으로 엔씨소프트(2022년 6.2년→ 2023년 6.5년→ 지난해 7.1년), 크래프톤(2.1년→ 2.8년→ 2.9년), 넷마블(4.4년→ 4.9년→ 5.7년) 등으로 나타났다. 특히 엔씨소프트, 넷마블의 경우 최근 구조조정 등 이슈까지 있었으나 근속 연수는 오히려 느는 추세다.

게임 업계는 억대 연봉에도 불구하고 이직 잦은 업종 중 하나였다. 지난해 기준 엔씨소프트(약 1억800만원), 크래프톤(약 1억900만원), 넷마블(약 7700만원) 등이다. 이외에도 펄어비스(약 9800만원), 넥슨게임즈(약 9500만원) 카카오게임즈(약 8800만원) 등으로 억대 연봉에 육박하지만, 그동안에는 근속 연수가 3년 내외인 곳이 수두룩했다.

나아가 고용 안정은 이직에도 중요한 요소로 자리매김하고 있다. 비즈니스 네트워크 서비스 운영사인 리멤버앤컴퍼니가 직장인 1만618명을 대상으로 한 ‘경력 이직 인식 조사’에 따르면 이직 시, 주요 고려 요소로 연봉 인상률(20.7%), 연봉 외 복리후생(20.5%), 회사 재정 상태(14.7%) 순으로 나타났다.

리멤버앤컴퍼니는 “연봉, 복리후생 등 경제적 보상이 이직에 중요한 요소였던 것은 맞는다”면서도 “단순히 급여뿐만 아니라 장기적인 안정성까지 복합적으로 고려하고 있음을 보여준다”고 분석했다.

그러면서 “당장의 연봉 인상보다 대체 불가능한 핵심역량 확보를 통한 장기적 생존을 모색하는 것”이라고 강조했다.

업계 관계자는 “게임 업계 상황도 좋지 않을 뿐만 아니라 AI가 기존 인력에 대체할 수 있다는 부담감도 있을 것”이라며 “이 때문에 기존과는 달리 업계 근속 연수도 늘어나고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “5~6년 전 타 산업군과 개발자 수급 쟁탈전이 벌어졌을 때와 상황이 다르다”며 “현재 개발자 수요가 안정적이고, 게임사 급여·복지 등 자유로운 업무 환경 등도 근속 연수를 늘린 요인이었을 것으로 보인다”고 덧붙였다.