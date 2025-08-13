지속 가능한 미래를 위한 지구의 선택 <픽(Pick)> 기후변화에 맞선다는 것. 때로는 막연하게 느껴집니다. 하지만 환경을 위한 작은 노력. 티끌같은 실천들이 모여 태산같은 변화를 이끌어냅니다. 정말 소소한 일상 속, 내 선택에 따른 탄소배출량을 비교해 드립니다. 궁금한 탄소배출량이 있다면, 언제든 문의해주세요!

[헤럴드경제=김광우 기자] “귀찮아서 묵혀둔 빨래, 오히려 좋다?”

폭염과 폭우가 반복되는 극한의 날씨. 순식간에 쌓이는 빨래더미는 대표적인 여름철 골칫거리다. 매일같이 세탁기와 건조기가 돌아가는 풍경도 흔한 일.

하지만 부지런한 세탁 습관에는 ‘불편한 진실’이 숨어 있다. 매번 에너지를 소모해, 어마어마한 양의 탄소배출을 초래할 수 있다는 것.

특히 ‘건조기’ 사용에 따른 탄소배출량은 압도적인 수준. 경우에 따라서는 1회 사용에 플라스틱 컵을 100개 넘게 쓰고 버리는 것과 같은 악효과를 초래한다.

심지어 잦은 기기 이용이 미세플라스틱 유발의 원인으로까지 지적되는 상황. 가능한 선에서 빨래 주기를 늘리고, 자연건조를 추구하는 습관을 형성해야 한다는 지적도 나온다.

헤럴드경제가 기후테크 기업 오후두시랩에 의뢰해 빨래 습관 및 기기 사용에 따른 탄소배출량을 추산한 결과, 세탁·건조기 사용 습관에 따른 탄소배출량 차이가 적지 않은 것으로 나타났다. 특히 건조기 사용 유무에 따른 탄소배출량 차이가 눈에 띄게 벌어졌다.

예컨대 4인 가구 기준, 흔히 사용하는 21㎏ 용량의 최신 건조기를 1시간 사용했을 때 배출되는 탄소배출량은 1.089㎏인 것으로 집계됐다. 3㎏ 용량의 빨래를 세탁기에 돌렸을 때 배출되는 탄소량이 0.619㎏인 것을 고려하면 76%가량 높은 셈이다.

세탁기와 건조기 1회 사용에 따른 탄소배출량을 합치면 총 1.708㎏. 일회용 플라스틱 컵을 사용하고 버리는 데 배출되는 탄소배출량(66g)으로 환산하면 26개 분량에 달한다. 한 번 세탁하고 건조하는 것만으로 26개의 일회용 플라스틱 컵을 소비하고 있는 셈.

일주일에 세탁·건조를 총 4번 진행한다고 가정하면, 탄소배출량은 6.832㎏. 일회용 플라스틱 컵 104개 분량에 달한다. 하지만 4번 분량의 빨래를 모아 한 번에 세탁·건조할 경우 탄소배출량은 총 2.455g. 일회용 플라스틱 컵 37개에 불과하다. 빨래를 모아서 하는 습관만으로 3분의 1 수준으로 환경오염을 줄이는 셈.

여름철(6~8월) 전체 기간을 고려해, 세탁 습관에 따른 탄소배출량 추이를 계산해 보면 그 차이는 56.9㎏으로 벌어진다. 쉽게 말해 일주일에 4회 세탁·건조기를 돌리는 가정의 경우, 일주일간 빨래를 모아 세탁·건조기를 돌리는 가정에 비해 3448개의 플라스틱 컵을 더 소비하고 있다는 얘기다.

이같은 차이를 부르는 것은 건조기의 영향이 크다. 빨래의 경우 용량에 따라 전력 사용량이 높아져, 더 많은 탄소배출을 초래한다. 하지만 건조기의 경우 용량에 따른 탄소배출량 차이가 크지 않다. 자주 건조기를 사용하는 습관을 개선하는 것만으로도 충분히 친환경적 생활습관을 조성할 수 있다는 것.

그렇다고 해서 일주일에 한 번 ‘세탁방’을 이용하는 게 친환경적 습관은 아니다. 건조기 용량이 커질수록, 탄소배출량이 급격히 늘어나기 때문. 무인 세탁소에서 흔히 사용하는 30㎏ 대용량 건조기의 경우 1시간 사용에도 불과하고 7㎏이 넘는 탄소가 배출되는 것으로 나타났다. 가정용 건조기의 7배 수준인 셈.

이수연 오후두시랩 연구원은 “전기로 뜨거운 열을 발생시켜야 하는 건조기의 특성상, 제품을 막론하고 탄소배출량이 적지 않은 것으로 나타났다”며 “날씨가 좋을 때 건조기 대신 자연 건조를 활용하는 것만으로도 탄소배출량을 크게 줄일 수 있을 것”이라고 말했다.

실제 올해 미국 미시간대 환경 및 지속가능성 대학(SEAS) 연구팀 조사에 따르면 건조기는 세탁기에 비해 6배가량 더 많은 에너지를 소모하는 것으로 나타났다. 아울러 건조기가 전체 가정용 에너지의 3%를 차지하는 등 소비량이 적지 않은 것으로 추산되고 있다.

애초 우리나라의 경우 건조기 보급률이 높지 않았다. 하지만 건조기의 편의성이 알려지며 보급률은 급격히 상승하고 있다. 한국갤럽 설문조사에 따르면 지난 2020년까지만 해도 12%에 머물렀던 건조기 보급률은 2023년 기준 35%까지 늘어났다.

관련 업계에서는 미세먼지, 황사 등 환경 요인과 함께, 빨래 과정에서 번거로움을 줄이려는 생활 습관의 변화가 작용한 것으로 보고 있다. 가전업체들 또한 가정용 건조기 제품을 꾸준히 개발 및 출시하며, 보급률 상승을 주도하고 있다.

하지만 건조기 사용에 따른 ‘환경오염’ 우려는 점차 커지고 있다. 이는 비단 과도한 에너지 사용에 한정되지 않는다. 건조기는 미세플라스틱 배출 요인으로도 꼽힌다.

홍콩시립대 연구팀에 따르면 회전식 건조기는 1대당 연간 최대 120만개의 미세플라스틱(미세섬유)을 배출하고 있다. 건조 과정에서 옷감의 섬유가 마찰을 받으며 떨어져 나간 결과다. 이 과정에서 대기 중으로 미세섬유가 배출되며, 건강과 환경에 악영향을 미친다는 게 이들의 분석이다.

이 연구원은 “미세먼지를 피해 건조기를 사용하고 있지만, 오히려 더 직접적으로 오염물질에 노출될 수 있는 환경을 조성하는 셈”이라며 “세탁·건조 과정 자체가 탄소배출과 연관돼 있다는 사실을 인지하고, 효율적으로 사용하려는 노력이 필요하다”고 말했다.

한편 오후두시랩은 기업, 제품, 도시, 개인의 탄소 배출량을 측정하고 관리하는 통합 플랫폼 그린플로(Greenflow)를 운영하고 있다. 이를 이용해 제품 생산·유통 등 경제활동 과정에서 배출되는 탄소량을 측정할 수 있다. 해당 분석 결과 또한 그린플로를 통해 산출됐다.