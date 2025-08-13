[헤럴드경제=함영훈 기자] 델타항공과 대한항공은 13일부터 인천국제공항(ICN)–하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항(ATL) 노선에 위탁수하물 원격 검색(IRBS·International Remote Baggage Screening) 방식을 새롭게 도입했다.

업그레이드된 수하물 검색 절차는 델타-대한항공 양사를 이용하는 미국 여행객들에게 더욱 빠르고 원활한 여행 경험을 제공한다.

이에 따라, 한국에서 출발하는 위탁 수하물은 엑스레이(X-ray) 검사 후 이미지화 되어 미국 관세국경보호청(CBP)에 전송되고, 비행기 도착 전 원격으로 사전 심사를 받는다.

심사가 완료된 수하물은 바로 미국 내 최종 목적지로 부쳐진다. 수하물 재위탁 절차 생략으로 환승 시간은 최소 20분까지 단축될 수 있다. 재위탁 절차란 미국에 입국하는 국제선 승객들은 첫 도착지에서 입국 심사를 받고 위탁 수하물을 찾아 재위탁하는 것으로 이번 원격검색으로 재위탁이 생략된다.

이번 제도 도입으로 델타 및 대한항공 탑승객은 ▷전 세계에서 가장 혼잡한 공항인 애틀랜타 국제공항에서의 원활한 환승, ▷수하물 재위탁 및 세관 대기 절차 생략으로 인한 대기 시간 단축, ▷최종 목적지까지 자동 연결되는 위탁수하물로 간소화된 여행, ▷미국 입국 후 다음 목적지까지 이동 시간 감소 등 체감할 수 있는 편의가 더 커질 것으로 기대된다. 이러한 혜택은 인천–애틀랜타 직항 이용객 뿐만 아니라, 타 도시 출발 후 인천을 경유하는 승객에게도 적용된다.

제프 무마우(Jeff Moomaw) 델타항공 아시아태평양 부사장은 “대한항공과의 조인트벤처를 통해 고객의 태평양 횡단 여정을 더욱 편안하고 즐겁게 만들기 위해 최선을 다하고 있다”며 “위탁수하물 원격 검색 도입은 단지 시작일 뿐이며, 앞으로 인천발 더 많은 미국 노선으로 이러한 혜택을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

대한항공 관계자는 “한미를 대표하는 국적 항공사들이 미래형 항공 보안 서비스의 선도 모델을 고객 여러분께 선보이게 됐다”며 “끊김없는(Seamless) 여행 여정을 지원해 고객들의 편의를 높이고 보다 편안하게 항공 여행을 할 수 있는 서비스를 지속 도입할 것”이라고 밝혔다.

올해 7주년을 맞이한 델타항공과 대한항공의 태평양 노선 조인트벤처는 지난 2018년 5월 출범 이후 약 1500만 명의 고객에 다양한 혜택을 제공해왔다. 현재 양사는 서울-인천과 미국을 잇는 하루 19편의 성수기 항공편을 운항하며, 이를 통해 미주 260여 개 및 아시아 65여 개 이상의 목적지를 연결하고 있다. 특히, 인천에서 양사 간 환승하는 인원은 하루 4,400명 이상으로, 이는 7년간 50% 이상 증가한 수치다.

델타항공과 대한항공은 고객이 일관된 업계 최고 수준의 서비스를 경험할 수 있도록 긴밀히 협력하고 있으며, 원활한 체크인, 상호 마일리지 적립·사용, 편리하고 조율된 운항 일정 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.