[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천에서 발생한 해양쓰레기가 지난달까지 4000t 가까이 나왔다.

이런 추세라면 최근 3년간 평균 수거량 보다 훨씬 넘어 올해 말까지 6000t에 육박할 것으로 예상된다.

인천광역시는 지난 7월 말까지 해양쓰레기 정화사업을 통해 총 3669t의 해양쓰레기를 수거했다고 13일 밝혔다.

지난 3년간을 보면 ▷2024년 5299t ▷2023년 5512t ▷2022년 5190t을 수거했다.

이같은 추세로 보면 올해에도 6000t을 육박하는 해양쓰레기가 발생할 것으로 보여 그 심각성은 여전하다.

인천시는 매년 해안가 쓰레기 수거, 도서지역 쓰레기 적체 해소를 위한 정화운반선 운영 지원, 접근이 어려운 취약 해안 폐기물 대응사업, 해양환경 인식 개선을 위한 교육 등 다방면에서 사업을 추진하고 있다.

하지만, 해양쓰레기 수거에만 의존하고 있어 근본적인 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

박광근 시 해양항공국장은 “깨끗한 해양환경을 위해 다양한 정화활동을 더욱 활성화해 누구나 안심하고 찾을 수 있는 청정 해양환경을 조성하도록 노력하겠다”고 말했다.

시는 오는 22일 소래습지생태공원 일대에서 인천지속가능발전협의회와 정화활동을 실시할 계획이다.