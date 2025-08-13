2021년 11월 이후 4600달러 돌파 지난 11일 ETF로 10억달러 자금 순유입

[헤럴드경제=유동현 기자] 가상자산 시가총액 2위 이더리움이 금리인하 기대 속 스테이블코인 생태계 기반·탈중앙화 금융 플랫폼 기대감으로 기관 자금이 몰리면서 45개월만에 4600달러를 돌파했다.

13일 코인마켓캡에 따르면 이더리움은 이날 새벽 5시께 4600달러를 넘어서며 최대 4629달러까지 올랐다. 4600달러를 돌파한 건 2021년 11월 이후 처음이다. 오전 7시 30분 기준 전장 대비 9.05% 오른 4567달러를 기록했다. 이더리움의 역대 최고가는 4666달러(2021년 11월13일)다.

같은 시간 기준 비트코인은 1% 상승한 11만9859달러, 리플은 4.1% 오른 3.26달러를 나타냈다. 솔라나와 에이다는 각각 10.29%, 10.14% 급등하며 192.26달러, 0.8464달러를 기록했다.

강세는 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책이 인플레이션을 끌어올릴 것이란 우려 속에서도 7월 미국의 소비자물가 상승률이 전망치와 부합하거나 소폭 밑돌면서 금리인하 기대감이 커진 영향으로 풀이된다.

미 노동부는 7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다고 12일(현지시간) 밝혔다. 지난 6월(2.7%)과 동일한 수준이며 한 달 전 대비 0.2% 상승했다. 수치는 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 대체로 부합했다. 대표지수의 전년 대비 상승률이 전망치를 0.1%포인트 밑돌았고, 그 외 수치는 전망과 일치했다.

이더리움 상승 배경은 스테이블코인 사용 증가, 실물 자산의 블록체인 토큰화, 스마트 계약 플랫폼 확산 등 다양한 활용 기대감에 따른 기관투자자 매수세가 꼽힌다. 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)로는 지난 11일 하루 새 10억1880만달러(1조4110억원)이 들어오며 하루 유입 최대치를 기록했다. 기관 중심 자금 매수세가 이어지면서 최근 6거래일(5~12일) 연속 순매수세를 기록, 이 기간 총 18억6410만달러를 유치했다. 전 세계에서 가장 많은 이더리움을 보유한 비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR)는 기존 매입한 50억 달러의 이더리움에 더해 추가 매수를 위해 최대 200억 달러의 자금 조달 계획을 밝혔다.

온라인 거래 플랫폼 IG의 수석 기술 분석가 악셀 루돌프는 “오늘 이더리움이 비트코인보다 4% 이상 상승한 것은 이더리움 고유의 강력한 모멘텀에 시장이 주목하고 있다는 의미”라며 “미국 CPI 발표 이후 현물 이더리움 ETF로의 기관 자금 유입과 네트워크 업그레이드에 대한 신뢰 증가가 비트코인을 떠받치는 거시경제 요인보다 투자자에게 훨씬 더 매력적으로 작용하고 있다”고 분석했다.

웨이브 디지털 자산의 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)인 데이비드 시머도 “기관과 투자자들 사이에서 이더리움을 단순히 ‘2위 가상화폐’가 아닌 디파이(탈중앙화 금융)·토큰화·스마트 계약 생태계의 핵심 인프라로 보는 관심이 일고 있다”고 했다.