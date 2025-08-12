[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘지역상권 활력지원’ 추가 공모사업에서 청송 달기약수탕과 안동 풍산시장이 최종 선정돼 국비 13억원을 확보했다고 12일 밝혔다.

지역 상권 활력 지원 추가 공모 사업은 2024년 12월 이후 특별재난지역으로 선포된 지역 상권의 신속한 회복과 지속 가능한 성장을 돕기 위한 것으로 민간이 기획한 상권 발전전략을 중앙부처와 지방자치단체가 함께 지원하는 사업이다.

이번에 선정된 청송 달기약수탕은 지난 3월 발생한 대형 산불로 인해 상가 32개소가 전파 혹은 반파되며 상권의 핵심 기능이 마비되어 주민 생계 기반이 무너진 지역이다.

이 지역에는 2년간 18억5000만원을 투입해 지역자원인 달기약수를 활용한 식음료와 체험형 콘텐츠를 개발하고 스마트 약수터와 유휴 공간을 활용한 복합거점 공간(쉼터·체험센터·커피숍 등)을 설치해 소비형 생활 인구가 유입되고 머무를 수 있는 체류형 상권을 조성한다.

위생적이고 이용이 편리한 스마트 약수터 설치, 지역 자원 및 감성을 담은 숙박 공간 조성, 달기약수탕 공동 브랜드 및 상품 시제품 개발에 지역기업들도 참여한다.

안동 풍천면, 남후면, 일직면이 산불 피해를 보면서 지역주민의 시장 방문과 소비가 크게 줄어 어려움을 겪는 안동 풍산시장에는 11억5000만원을 투입해 안동 3대 특산물인 안동소주, 한우, 참마를 활용한 브랜드를 창출하고 먹거리 상품을 개발한다.

이와 함께 지역 관광지와 연계한 다양한 로컬 콘텐츠를 개발해 체험형 미식 관광 상권을 조성한다.

안동소주협회는 체험행사 운영, 시음제품 제작, 무료 시음 운영 등을 추진한다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “대형 산불로 피해를 본 지역 상권을 복구하는 데 그치지 않고 지역자원을 활용해 상권을 재창조하고 새로운 관광 명소로 거듭나도록 하겠다”며 “주민과 상인이 다시 웃을 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.