“대미 투자 양국 양국 윈윈하는 결과로 이어지길” “미 의회 내 한미동맹 초당적 지지 확인”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장이 미국 의회 휴회 기간을 맞아 방한한 베스 반 듀인(Beth Van Duyne) 하원의원과 리차드 맥코믹(Richard McCormick) 하원의원과 면담을 가졌다고 대통령실이 12일 밝혔다.

위 실장은 이날 “두 의원의 방한을 환영한다”며 “변화하는 안보·경제 환경 속에서 한미가 ‘미래형 포괄적 전략동맹’ 비전 하에 동맹을 강화·발전시켜 나갈 수 있도록 관심과 지원을 당부한다”고 했다.

또한 위 실장은 두 의원의 소속 지역인 텍사스 주와 조지아 주에 우리 기업의 반도체·자동차 배터리 분야 등 전략 분야 투자가 지역 경제 활성화와 고용 창출에 기여하고 있음을 언급하기도 했다.

위 실장은 “이 같은 대미 투자가 양국 모두에 윈윈하는 결과로 이어질 수 있도록 의회 차원의 관심과 지원이 필요하다”고 강조했다.

아울러 위 실장은 오는 25일(현지시간) 예정된 한미 정상회담과 관련해 “한미 정상이 굳건한 한미동맹을 확인하고 동맹 발전 방안에 대해 심도있게 논의하기를 기대한다”했다. 이에 두 의원은 “정상회담의 성공을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 화답했다.

두 의원은 우리 기업의 대미 투자 확대에 사의를 표한 뒤 “더 많은 기업들이 투자해 한미 경제 협력이 더욱 강화될 수 있도록 지원하겠다”고 했다. 또한 이들은 미 의회 내에 한미동맹에 대한 초당적 지지가 있음을 확인하고 “앞으로 동맹 발전을 위해 지속 노력해 나갈 것”이라고 말했다.