상반기 해외주식 투자 486.8억달러 신기록 직전 반기 대비 3배가량 커져 대부분 미장 “미장·국장 세금 같으면 어느 바보가 국장하나” 동의 수만명…부양 의지 없으면 흐름 못 돌려

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 상반기 해외 주식투자 규모가 반기 기준 역대 최고 기록을 경신한 것으로 나타났다. 미국에 대한 투자 집중 현상이 이어지고 국내 주식시장 성장에 대한 믿음은 비교적 사라지면서 생겨난 현상으로 풀이됐다.

이에 ‘코스피 5000 시대’를 실제로 열기 위해서는 미국으로 떠나간 국내 투자자의 마음을 돌릴 수 있는 만큼의 강력한 부양 의지를 피력해야 한다는 지적이 나온다. 배당소득 분리과세 최고세율을 획기적으로 낮추는 등 성장에 대한 믿음을 주지 않으면 국내 투자로의 ‘U-턴’은 불가능하다는 것이다.

12일 한국은행에 따르면 국제수지 금융계정 내 ‘증권투자 주식(자산)’ 항목은 상반기 기준 486억8000만달러로 나타났다. 이는 직전 반기 130억7000만달러 대비 3배에 가까운 수준이고, 지난해 상반기 대비로도 약 200억달러나 많은 수치로 관련 통계를 수집하기 시작한 1988년 이후 역대 최고다.

국제수지 금융계정 내 증권투자 주식(자산) 항목은 개인·기업·기관 등 국내 거주자가 해외에 주식 투자한 규모를 말한다.

한은 관계자는 “해당 항목은 실제 투자를 얼마큼 했는지 ‘플로우(흐름)’를 보여주는 통계로 잔액이 아니라 순투자액을 나타낸다”고 강조했다. 상반기 동안 사들인 해외 주식 규모만 500억달러에 육박했다는 소리다.

이는 대부분 미국에 대한 투자로 풀이된다. 한은에 따르면 2024년 기준으로 전체 해외 주식투자 중 88%가 미국 투자였다. 이 비율은 해마다 변하지만, 올해에도 미국 투자 비중이 압도적으로 높은 상황은 계속될 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

분기별로 보면 올해 2분기 해외 주식투자는 191억3000만달러를 기록했다. 이는 지난해 같은 분기 143억2000만달러 대비 48억1000만달러가 늘어난 것으로 이 역시 통계가 작성된 뒤 이후 2분기 기준으로 가장 높은 수준이다.

1분기에는 규모가 더 컸다. 올해 1분기 해외 주식투자는 295억6000만달러로 지난해 1분기(148억1000만달러)의 두 배의 가까운 수준으로 늘어났다. 이는 1분기 기준으로는 물론 모든 분기를 통틀어서도 가장 컸다.

이유는 안정성과 수익성이다. ‘미장(미국 주식시장)’에 대한 신뢰와 ‘국장(국내 주식시장)’에 대한 불신이 깊게 쌓이면서 국내 거주자조차 국내 주식시장을 떠나 해외에 투자하는 현상이 가속하고 있다.

이러한 흐름이 바뀔 가능성이 크다고 보기도 어렵다. 한은은 지난달 ‘최근 거주자의 미국주식투자 둔화 배경 및 시사점’ 보고서에서 “한국 새 정부 정책 기대 등으로 채권 선호와 국내로의 투자자금 환류가 당분간 지속될 수 있다”면서도 장기간의 환류는 어렵다고 봤다.

한은은 “미국 주식시장의 규모와 위상 등을 고려할 때 여타 지역이 이를 대체하기는 현실적으로 어렵다”며 “여타 지역으로의 투자자금 이동이 장기간 대규모로 계속될 가능성은 제한적”이라고 강조했다.

한은 관계자도 “최근 국내 시장으로의 환류도 있었지만 미국 시장으로의 투자는 이제 고착화됐다”며 “하나의 투자 방식으로 자리 잡은 것”이라고 설명했다.

거주자의 투자 자금이 한정된 상황에서 미장 등 해외 투자로의 흐름이 계속되면 국내 주식시장은 성장성이 제약된다.

이에 시장에서는 오랜 기간 쌓인 국장 불신을 씻고 코스피 5000 시대를 열기 위해서는 투자자의 기대를 확실하게 만족시킬 수 있는 수준의 부양 정책이 나와야 한다고 강조했다. 현재 거론되는 세제 개편안 수준으로는 투자자의 마음을 돌릴 수 없다는 것이다.

실제 정부가 지난달 31일 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 낮추는 내용이 담긴 ‘2025년 세제 개편안’을 발표하자 국내 시장은 4개월 만에 가장 큰 낙폭을 나타냈고 “미장과 국장 세금이 같다면 어느 바보가 국장을 하느냐”는 청원은 삽시간에 10만명이 넘는 동의를 얻었다.

대주주 기준과 함께 양도소득세 세율을 획기적으로 깎아야 한다는 주장도 나온다. 하나증권은 지난 7일 ‘더 중요한 배당소득 최대세율 하향’ 보고서에서 “양도소득세 부과 대상 대주주 기준 문제보다 더 절실한 것은 배당소득 분리과세 최고세율을 35%에서 25%로 추가 하향하는 것”이라고 강조했다.

이어 “주주환원 정책 핵심은 기업이 보유한 현금이 개인 투자자에게 분배되는 선순환 루트를 만들자는 것”이라며 “기업이 현금 곳간을 열게 하려면 주가를 눌러 상속 및 증여를 하는 것보다 배당을 늘릴 때 얻는 이득이 훨씬 크도록 해야 한다”고 덧붙였다.