국회의원 298명 전원에 서한 보내 노동조합법 개정 중단 거듭 호소

[헤럴드경제=서재근 기자] “노동조합법 개정안이 통과되면 원청기업들을 상대로 하청노조의 쟁의행위가 상시 발생해, 원·하청 간 산업생태계가 붕괴될 것입니다.”

한국경영자총협회(경총)는 국회 본회의를 앞두고 노동조합법 제2조·제3조 개정안(이하 노조법 개정안)에 대한 경영계의 우려를 담은 손경식 회장의 서한을 298명 국회의원 전원에게 전달했다고 12일 밝혔다.

손 회장은 서한을 통해 “최근 국회 본회의에 부의된 노조법 개정안에 대해 기업들의 걱정이 매우 크다”며 “노조법 개정안은 원청기업을 하청기업 노사관계의 당사자로 끌어들이고, 기업의 사업경영상 결정까지 노동쟁의 대상으로 삼고 있다”고 지적했다.

이어 “국내 산업이 자동차, 조선, 건설 등 업종별 다단계 협업체계로 구성된 상황에서, 법안이 통과되면 원청기업들을 상대로 쟁의행위가 상시적으로 발생하여 원·하청 간 산업생태계가 붕괴될 것”이라고 강조했다.

손 회장은 “노조의 파업에 대한 사용자의 방어권(대체근로 허용, 사업장 점거 금지)이 거의 없는 상황에서 구조조정은 물론 해외 생산시설 투자까지 쟁의행위 대상이 될 수 있다면 치열한 글로벌 경쟁에서 우리 기업들이 정상적으로 사업을 영위하기 어렵다”라며 “최근 유럽과 미국상공회의소도 노조법 개정이 향후 외국 기업들의 투자에 악영향을 미칠 수 있다는 입장을 밝혔다”고 말했다.

실제로 최근 주한유럽상공회의소(ECCK)는 노조법 개정안에 관해 “노조법상 사용자에게 부과되는 다수의 형사처벌 조항을 고려하면, 모호하고 확대된 사용자 정의는 기업인들을 잠재적인 범죄자로 만들고 경영활동을 위축시킬 수 있다“라며 ”특히, 외투기업들은 노동 관련 규제로 인한 법적 리스크에 민감해, 예를 들어 교섭 상대 노조가 불분명한 상황에서 교섭을 거부했다는 이유로 형사처벌 위험에 직면할 경우, 한국 시장 철수를 선택할 수 있다”고 밝힌 바 있다.

주한미국상공회의소(AMCHAM) 역시 “유연한 노동환경은 한국이 아태지역 비즈니스 허브로서 경쟁력을 강화하는데 핵심적인 요소임에도, 노조법 개정안이 시행될 경우 향후 한국에 대한 미국 기업들의 투자 의사에도 영향을 줄 수 있다”라며 “2025년 APEC 정상회의를 앞두고 해당 법안이 어떤 시그널을 줄 수 있을지 고민해 볼 필요가 있다”고 우려했다.

손 회장은 “노조법 개정은 우리 노사관계에 엄청난 혼란을 가져올 수 있는 중대한 변화임에도 그동안 사회적 대화를 통한 노사 간의 협의가 전혀 없어 매우 안타깝다”며 “지금이라도 노사관계의 안정과 국가 경제를 위해 노조법 개정을 중단하고 노사 간의 충분한 협의를 통해 근로자들의 노동권을 보장하면서도 우리 기업이 경쟁력을 유지할 수 있는 방안을 찾게 해주길 간곡히 부탁드린다”고 밝혔다.

한편, 노란봉투법으로 불리는 노조법 개정안은 사용자 개념을 확대해 ‘근로조건에 대해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 자’를 사용자 범위에 포함한다. 불법 쟁의행위에 따른 손해배상 책임을 개별화하며, 손해배상 감면 청구권을 신설하고, 더불어 쟁의행위의 범위를 ‘근로조건에 영향을 미치는 경영상 결정’까지 넓히는 내용을 담고 있다.