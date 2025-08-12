영업익 151억원…전년비 71%↑ PC·모바일 게임 등 고른 성장 하반기, 신작 출시로 성장세 이어가

[헤럴드경제=박혜림 기자] ㈜엔씨소프트가 아이온, 리니지2M 등의 고른 성장세에 힘입어 올해 2분기 시장의 예상치를 뛰어 넘는 실적을 올렸다.

엔씨소프트는 12일 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출 3824억원, 영업이익 151억원, 당기순손실 360억원을 기록했다고 밝혔다.

매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 6%, 189% 증가하고, 전년 동기 대비로는 4%, 71% 상승했다. 당기순이익은 환율 변동으로 외화 관련 손익이 감소해 적자를 기록했다.

지역별 매출은 한국 2448억원, 아시아 691억원, 북미∙유럽 262억원으로 나타났다. 로열티 매출은 423억원이다. 해외 및 로열티 매출의 비중은 전체 매출의 36%를 차지했다.

PC 게임 매출은 전분기 대비 10% 증가한 917억원으로 집계됐다. 아이온은 신규 서버 출시 등의 영향으로 전분기 대비 53% 성장한 130억원의 매출을 기록했다.

모바일 게임 매출은 전분기 대비 6% 늘어난 2190억원이다. 리니지2M은 동남아시아로 글로벌 서비스 지역을 확장하며 전분기 대비 27% 증가한 480억원의 매출을 달성했다.

엔씨소프트는 올해 4분기 아이온2를 출시해 상승세를 이어간다는 전략이다. 지난 6월 말 진행된 이용자 FGT(Focus Group Test)에서 확인된 의견을 바탕으로 아이온2의 콘텐츠 고도화 작업을 진행하고 있다.

뿐만 아니라 엔씨소프트는 글로벌 게임 포트폴리오 확장과 신성장 동력 확보를 목표로 최근 모바일 캐주얼 센터를 신설했다. AI 기술과 데이터 사이언스 역량을 모바일 캐주얼 게임 분야로 확장한다는 계획이다.

이밖에 대규모 MMO 개발력 고도화, 슈팅 및 서브컬처 장르 클러스터 구축 등 글로벌 경쟁력 강화를 위한 투자도 지속 추진 중이다.