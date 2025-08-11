서울추모공원 18일부터 화장로 11기→15기 늘려 운영 하루 화장가능건수도 59건→85건으로 크게 증가 오세훈 “17년전 화장수요 늘어날 것 예상하고, 예비공간 확보”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 지난해 9월 ‘서울추모공원’ 화장로 증설공사를 1년여 만에 마무리하고 오는 18일부터 본격적인 가동에 들어간다. 오세훈 시장은 서울추모공원을 찾아 신규 화장로와 유족대기실, 공영장례실, 산골시설 등을 점검했다.

서우릿에 따라면 이번 화장로 증설로 서울추모공원 내 화장로는 11기에서 15기로 늘어 하루 화장 가능 수요가 59건에서 85건으로 늘어나게 된다. 서울시립승화원까지 더하면 서울 시내에선 하루 평균 207건(현재 181건)의 화장이 가능해지는 것이다. 화장로 확장공사와 함께 가족대기실도 10실에서 14실로, 주차면도 128대에서 178대로 확대했다.

이번 화장로 증설의 핵심은 17년 전인 2008년, 서울추모공원 신규 건립 당시 서울시가 빠르게 다가올 초고령화 사회 진입을 예견해 화장로 추가 가능 공간을 미리 확보해 놓은 것이다.

코로나 팬데믹 기간인 지난 2022년, 4일장은 기본에 6일장을 치르거나 수시간 떨어진 지방까지 원정가는 일명 ‘화장대란’으로 시민들이 불편을 겪자 서울시는 화장장 증설을 계획했다. 하지만 화장장은 매번 주민들의 반대로 실행이 무산되는 대표적인 서울시 난제 중 하나였다. 이에 서울추모공원 건립시 미리 확보해 둔 유휴부지를 활용해 화장로 증설에 나서기로 한 것이다.

이날 추모공원을 찾은 오세훈 서울시장은 “서울추모공원은 기피시설이라는 이유로 12년 넘게 추진되지 못했던 사업을 시민과의 소통을 통해 되살린 첫 번째 대규모 프로젝트였다”며 “당시 서울의 인구구조와 장례문화 흐름을 분석해보니 화장수요가 늘어 날것으로 예상됐고 당장 필요하지 않아도 10~20년 후를 내다보고 증설을 위한 예비공간을 확보하도록 지시했다”고 말했다. 오 시장은 “그당시 확보한 공간이 시민들의 삶을 지키는데 쓰이게 되어 다행이며, 앞으로도 미래를 내다보며 장례 인프라를 선제적으로 확충하는 등 항상 대비하는 시정을 이어 나갈 것”이라고 강조했다.

시는 확보된 공간내 화장로 증설을 통해 공사비는 물론 기간을 획기적으로 줄일 수 있었다고 강조했다. 우선 부지매입 등 추가 비용이 발생하지 않아 화장로 1기 공사에 18억 원이 소요됐는데 이는 신규 화장장 건립(1기당 224억 원)과 비교하면 12분의 1 수준으로 예산을 절감한 것으로 추정하고 있다.

신규 부지매입이 필요 없고 주민협의 기간도 최소화할 수 있어 공사기간도 줄일 수 있었다. 여기에 패스트트랙(설계·시공 병행, 자재 조기 발주) 방식까지 적용, 추가로 5개월을 앞당기는 등 1년 만에 화장로 증설을 끝낼 수 있었다.

증설 기간 내 11기 화장로는 정상 가동했으며 소음이 큰 주요 작업은 야간에 진행해 시민 불편을 최소화했다. 아울러 신규 화장장 건립이 아닌 기존 시설 내 증설 방식으로 추진해 인근 지역 부동산 및 경제적 파장 등도 최소화했다.

또한 서울추모공원은 화장로 증설에 맞춰 화장 후 수골실 이동에 ‘자율주행로봇(AMR)을 도입해 수골 시간을 줄인다는 계획이다. 자율주행로봇 5대 만으로도 현재 이용 중인 자동유골 운반차 7대 이상의 역할을 할 수 있다고 시는 설명했다.

현재 수골실 이동시 매립된 선로를 따라 움직이는 자동유골운반차(AGV)를 사용 중이나 자율주행로봇을 이용하게 되면 AI 기술로 주변 환경을 반영해 경로를 설정·이동할 수 있다.

이외에도 서울시는 서울추모공원 전문업체를 통해 법정·자체 측정항목(염화수소, 먼지, 일산화탄소, 다이옥신, 악취, 매연 등)에 대한 정기적으로 점검하고 있다.

서울시는 현재 진행 중인 서울시립승화원 구형 화장로 23기 교체가 완료되면 관내 하루 화장 가능 수량이 최대 249건까지 가능해지면서 2040년 예상 화장 수요인 하루 평균 227건에 충분히 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.