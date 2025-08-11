리 여사, ‘케데헌’ 인기에 몰린 관람객 보며 “배울 점 많아” 반가사유상 미니어처, 곤룡포 비치타월 등 인기 ‘뮷즈’ 관람

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김혜경 여사는 11일 국빈 방한 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장의 배우자 응오 프엉 리 여사와 함께 국립중앙박물관을 찾아 전시물을 관람했다.

김 여사는 이날 서울 용산구 국립중앙박물관에서 리 여사와 한 시간가량 전시물을 관람하며 환담했다. 이날 행사에서 김 여사는 문화예술에 관심이 많은 리 여사에게 반가사유상 등 문화적 가치가 높은 불상 등을 안내하고, 최근 인기를 끌고 있는 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등을 언급하며 ‘K-컬처’ 위상을 알렸다.

두 여사는 앞서 45분간 환담을 나누기도 했다. 안귀령 대통령실 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “김 여사가 리 여사를 만나 화기애애한 환담을 가졌다”며 대화 내용을 공개했다.

이날 김 여사는 리 여사가 미술 전공자이자 국영방송사 문화예술국장 출신인 것을 언급하며 “피아노 전공자로서 문화예술에 관심이 많아 응오 프엉 리 여사를 꼭 만나고 싶었다”고 말했다.

이에 리 여사는 “따뜻하게 환영해 줘 기쁘고 감사하다”며 문화예술 등 한국과 베트남의 협력이 앞으로 더 잘 이뤄질 수 있다고 화답했다.

김 여사와 리 여사는 인적교류 등에 대해서도 진지하게 이야기를 나눴다는 후문이다. 리 여사가 하루 전 가정을 이루기 위해 한국에 와 있는 베트남 여성들을 만났다고 언급하자, 김 여사는 베트남 여성들과 다문화 가정 아이들이 한국 사회의 일부로서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 관심을 기울이겠다고 답했다.

이후 두 여사는 국립중앙박물관에서 반가사유상, 외규장각 의궤, 백자 달항아리, 감산사 불상, 경천사 십층석탑 등 상설전시를 관람했다. 유홍준 국립중앙박물관장이 동행해 직접 설명에 나섰다.

김 여사는 이날 흰색 한복 차림으로 리 여사를 맞았다. 리 여사 또한 베트남 전통 의복인 아이자오를 착용했다. 이날 행사는 국립중앙박물관은 일반 관람객도 받고 있어 두 여사는 시민들과 인사를 나누며 관람을 즐겼다.

전시물을 살핀 리 여사는 반가사유상 전시를 두고 “인상적인 공간”이라고 평가하기도 했다. 반가사유상을 살펴본 리 여사는 “고뇌하는 표정이 아니라 은은한 미소를 띠고 있는 반가사유상이 인상적”이라고 말했고 김 여사는 “반가사유상 미니어처가 가장 인기 있는 뮷즈(박물관 유물 활용 상품) 중 하나”라고 소개했다.

김 여사는 “베트남도 도자 문화가 발달했지만, 한국도 달항아리에서 알 수 있듯이 도자 기술이 매우 발달했다”고 설명했고, 리 여사는 “달항아리가 간소해 보이지만 매우 매력적”이라고 화답했다.

김 여사는 유 관장에게 “최근 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 영향으로 국립중앙박물관이 큰 인기를 끌고 있다고 들었다”며 관람객이 많이 늘었는지 물었다. 이에 유 관장은 “주말에는 개장 1시간 전부터 줄을 서는 등 전년 동기 대비 관람객이 약 92% 증가했다”고 했다.

리 여사는 영화, 음악, 음식 등 K-컬처가 베트남에서 유행을 넘어 일상으로 자리 잡고 있다면서 “국립중앙박물관을 둘러보며 K-컬처의 정체성과 가치를 몸소 느낄 수 있었다”고 밝혔다. 또한 시간이 부족해 아쉽다며 “꼭 다시 방문하도록 노력하겠다”고 하기도 했다.

그러자 김 여사는 “리 여사의 방문이 큰 추억이 됐고, 다시 뵙기를 희망한다”고 했다.

이날 김 여사와 리 여사는 박물관 공식 굿즈 매장인 ‘뮷즈샵’에도 들러 상품들을 살펴봤고, 박물관을 찾은 많은 시민과 반갑게 인사를 나눴다. 리 여사는 특히 뮷즈샵의 인기 제품 중 하나인 ‘곤룡포 비치타올’을 살핀 뒤 남편인 당 서기장에 선물할 의사를 내비치기도 했다.