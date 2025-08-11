[헤럴드경제=김유진 기자] 경찰이 화재가 발생한 대구 아파트 사건과 관련해 본격적인 사건 경위 및 원인조사에 나섰다. 이날 모친과 10대 자녀 2명 등 불이 난 집에 살던 일가족 3명이 숨진 가운데, 아파트 안쪽에서 현관문을 막아 놨다는 사실이 추가로 공개됐다.

11일 대구 동부경찰서와 국립과학수사연구원 등은 사망 원인을 규명하기 위해 숨진 어머니 A(47)씨와 자녀인 B(13)군, C(11)양에 대한 부검을 11일 진행한다.

경찰은 사망 원인이 화재인지, 외력 등 다른 이유로 인한 것인지 등을 규명하기 위해 여러 가능성을 열어두고 기도 손상이나 독극물 중독 여부 등도 확인할 계획이라고 밝혔다.

전날 새벽 화재로 A씨는 아파트 화단에 추락한 상태로, B군과 C양은 안방에 누운 상태로 소방대원들에게 발견됐다.

이번 사건은 현재까지 방화 가능성이 높게 점쳐진다. 감식 결과 화재 현장에서는 안방과 거실 등 4곳에서 발화 지점이 확인됐으며 양초와 성냥도 다량 발견됐다. 또 아파트 내부 발화지점 주변에 노끈으로 묶은 서적 수십 개 등 인화성 물건들도 놓여 있었던 것으로 확인됐다.

이밖에 화재 진압을 위해 소방대원들이 현관문을 강제 개방하자 가구 등으로 막혀 있었던 사실도 파악됐다.

경찰은 현재로선 방화 가능성이 높은 것으로 보고 화재 원인에 대한 조사를 진행 중이다.

이번 화재는 전날 오전 3시 35분께 동구 신천동 아파트 11층 세대 내에서 발생했으며 19분 만에 진화됐다.