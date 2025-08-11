2분기 연결기준 매출 7조4274억원 AI성과…부동산 이익 일회성 반영

KT(대표 김영섭·사진)가 인공지능(AI) 사업 성과와 부동산 분양 이익의 영향으로 1조원이 넘는 영업이익을 달성했다.

KT는 올해 2분기 연결 기준 매출 7조4274억원, 영업이익 1조148억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 13.5% 늘어난 수치다. 영업이익은 핵심 사업의 성장과 강북본부 부지 개발에 따른 일회성 부동산 분양 이익이 반영 돼 105.4% 늘었다.

별도 기준으로는 매출 4조7728억원, 영업이익 4687억원으로, 전년 동기 대비 각각 4.9%, 30.6% 증가했다.

무선 사업은 5G 가입자 기반 확대와 번호이동 가입자 순증에 힘입어 서비스 매출이 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 5G 가입자는 전체 핸드셋 가입자의 79.5%에 달했다.

유선 사업 매출은 전년 동기 대비 1.4% 늘었다. 특히 초고속인터넷은 지난 5월 국내 최초로 가입자 1000만을 돌파했다. 관련 매출도 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 미디어 사업은 VOD 매출 감소에도, IPTV 가입자 순증 확대와 프리미엄 요금제 이용 증가에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 0.8% 성장했다.

기업서비스 매출은 통신과 AI·IT 사업의 성장으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다. KT그룹은 핵심 사업 포트폴리오를 중심으로 전반적인 상승세를 이어갔다. KT클라우드는 데이터센터(DC)와 클라우드 사업의 균형 잡힌 성장에 힘입어, 전년 동기 대비 매출이 23.0% 증가했다.

KT에스테이트는 오피스와 호텔 등 임대 부문의 고른 성장에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 2.0% 증가했다. 금융 부문에서는 BC카드는 전년 동기 수준의 영업이익을 유지했다. 케이뱅크는 지난 6월 말 기준 고객 수 1400만 명을 돌파했다. 수신 잔액은 전년 동기 대비 22.5% 증가한 26조8000억원, 여신 잔액은 10.8% 증가한 17조4000억원을 기록했다. 박세정 기자