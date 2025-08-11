“발견시 차량 압수”

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 8·15 광복절을 앞두고 서울 전역에서 폭주·난폭운전에 대한 특별단속에 나선다.

서울경찰청은 광복절이 포함된 이번 주를 ‘폭주행위 근절 및 예방을 위한 안전활동 강화기간’으로 지정하고 대대적인 단속을 전개하겠다고 11일 밝혔다.

‘슈퍼카’나 ‘슈퍼오토바이’ 등 폭주·난폭차량이 출몰할 것으로 예상되는 집결지‧이동로 등 총 138곳에 대한 순찰을 강화해 사전에 폭주 분위기를 차단한다는 것이 경찰의 계획이다.

서울청‧서울 지역 31개 경찰서는 광복절 전날부터 당일인 14-15일 경찰관 396명, 순찰차‧암행순찰차‧경찰오토바이 198대 등을 투입한다. 가용 인력과 장비를 최대한 활용해 단속을 강화하겠단 방침이다.

경찰은 폭주하는 차량이 나타나면, 이동 경로를 추적해 예상 진행로에 순찰차를 배치하는 등 면밀한 채증과 수사를 통해 운전자와 동승자를 전원 검거할 예정이다.

불법 행위에 활용된 차량은 압수하겠다는 엄정 대응 방침도 밝혔다.

서울청 관계자는 “도심 내 무질서한 교통법규 위반행위로 도로 위 평온을 저해하고 안전을 위협하는 차량에 대해서는 엄정한 대응 기조로 지속적으로 단속해 폭주·난폭운전을 근절하겠다”고 강조했다.