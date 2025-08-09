[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20대들 콘서트장 필수품 난리더니”

“삼성 갤럭시 카메라, 아이폰보다 낫다”

삼성전자의 기술력이 결국 콧대 높은 애플 아이폰을 꺾었다. 삼성전자를 견제하던 애플이 스마트폰 카메라에서 삼성전자와 손을 잡기로 해 시장을 깜짝 놀라게 하고 있다. 그동안 애플은 아이폰 라이벌인 삼성 갤럭시를 견제, 소니와 협력해 왔다.

애플은 지난 7일 이례적으로 “삼성과 혁신적인 신기술을 개발 중”이라며 협업을 공식화했다. 이어 “아이폰의 성능을 최적화하는 칩을 삼성전자가 공급하게 될 것”이라고 강조했다.

이는 아이폰용 이미지센서(CIS)인 것으로 전해졌다. 이미지센서는 스마트폰 카메라의 품질을 결정하는 핵심 부품으로 ‘눈’ 역할을 한다. 빛을 전기 신호로 변환해, 디지털 이미지를 만드는 역할을 하는 반도체다.

삼성전자는 2억화소 이상 초고화소 이미지센서 시장을 선도해 왔고, 그동안 삼성 갤럭시 시리즈에 탑재했다. 젊은 세대들은 뛰어난 카메라 성능 때문에 아이폰을 구입하는 경우가 많았지만, 최근에는 삼성 갤럭시의 카메라가 아이폰보다 뛰어나다는 평가가 잇따르고 있다.

특히 삼성전자는 지난해 업계 최초로 스마트폰 망원 카메라에 들어가는 2억 화소 이미지 센서를 내놨다. 메인 카메라에만 쓰이던 2억 화소 센서를 망원 카메라에도 탑재해 대형 경기장이나 콘서트장에서 멀리 있는 사람을 보다 선명하게 찍을 수 있게 됐다.

갤럭시는 뛰어난 카메라 성능으로 20대 젊은층의 콘서트 필수품이 됐다. 아이폰 팬들 사이에도 “‘덕질’하려면 아이폰 대신 갤럭시를 사야 한다”는 말이 나올 정도다. 특히 자신이 좋아하는 연예인을 선명하게 찍으려는 젊은층들은 “갤럭시 카메라로 보면 공연장 3층이라도 1층 같은 시야를 얻을 수 있다”는 평이다.

아이폰의 텃밭인 미국에서도 유력 소비자 전문지 컨슈머리포트가 선정한 폰 카메라 평가에서는 갤럭시가 아이폰을 제치고 1위를 차지하기도 했다.

한편 애플은 지금까지 일본 소니로부터 이미지센서를 전량 공급받아 왔다. 애플 덕에 지난해 기준 글로벌 이미지센서 시장에서 소니는 50% 이상을 차지해 1위를 기록했다. 삼성전자는 15.4% 점유율로 2위다.