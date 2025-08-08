당내 상설특위 호남발전특위 신설 위원장에 ‘전남 3선’ 서삼석 최고위원 공공의대 설립·교통망 확충 등 숙원사업 “올해 안에 토론·성과물 보고해달라”

[헤럴드경제=주소현·한상효(광주) 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 8일 “1980년 5·18 광주민주화운동이 2024년 12·3 비상계엄 내란 사태를 막아냈다”며 “광주의 특별한 희생에 따른 특별한 보상이 이뤄졌느냐는 질문에 우리 민주당은 이제 답해야 할 때”라고 말했다.

정 대표는 이날 전남 무안 삼향읍에서 열린 전남 현장 최고위원회의에서 “호남은 민주주의의 성지고, 미주당의 심장과도 같다. 대한민국 민주화의 성지”라며 이같이 말했다. 정 대표는 “80년 5월 광주가 없었다면 87년 6월 항쟁도 없었고, 지금의 헌법도 없었다. 헌법이 없었다면 12·3 비상계엄 막아내지 못했을 것”이라며 “12·3 내란을 극복할 수 있던 건 80년 이름도 없이 빛도 없이 스러져 간 광주 영령들의 공이 매우 크다할 것”이라고 거듭 강조했다.

정 대표는 “숭고한 희생과 헌신에 표시나게 실천으로 보답해야 할 때”라며 “전당대회 때 약속드린 대로 호남 출신 서삼석 의원을 최고위원으로 지명했고, 오늘 호남발전특별위원장으로 서삼석 최고위원을 임명했다”고 했다.

정 대표는 공공의대 설립, 교통망 확충 등을 호남 지역의 숙원사업으로 지목했다. 그는 “앞으로 호남발전특위에서 전북·전남·광주 지역에 인사들이 골고루 구성될 수 있도록 참여할 수 있도록 하고, 정치권·학계·시민사회를 올해 안에 호남발전 방향에 대해서 토론하고 그 성과물을 당에 보고해 달라”며 “그 내용을 다 가지고 정부와 협상하도록 하겠다”고 주문했다.

최고위에 앞서 정 대표는 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배했다. 정 대표는 방명록에 “광주 영령들의 뜻대로 대한민국의 법대로 내란세력을 척결하겠다”고 적었다. 이어 분향과 묵념을 마친 정 대표는 박기순·윤상열 열사의 묘로 이동했다. 5·18 정신을 기리는 대표적인 추모곡인 ‘임을 위한 행진곡’은 두 열사의 영혼 결혼식을 위해 만들어진 노래다. 윤 열사는 당시 계엄군에 맞선 시민군의 대변인, 박 열사는 노동운동가였다.

정 대표는 “1986년 5월에 처음 와서 두 분의 영혼결혼식 얘기를 들었다. 당시 전남대 의대생들이 와서 울더라”며 “학보사 기자로 르포를 왔기 때문에 무슨 사연인지 알아봤었다”고 경험담을 말하기도 했다. 정 대표는 노벨문학상을 수상한 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브가 된 문재학 열사의 묘지에 이어 행방불명자 묘역에서 참배를 이어갔다.

정 대표는 참배 후 기자들과 만나 “80년 5월 광주에서 일어난 일도, 지난해 12월 3일 총을 들고 쳐들어온 계엄군에게 무참하게 짓밟힌 국회의사당과 민주주의 헌법유린도 바로 어제 일어난 일이라고 생생하게 기억하시길 바란다”고 말했다.

이어 “우리가 철저하게 처벌하고 단죄하지 않는다면 또다시 이러한 참극이 벌어질 것”이라며 “어제의 죄를 벌하지 않았기 때문에 미래의 범죄에 용기를 주진 않았는지, 우리가 다시 한번 5·18과 12·3 비상계엄을 생각하며 이 자리에서 광주 영령들께 다짐해야 하는 게 우리의 시대적 책무”라고 했다.

정 대표는 취임 첫주 줄곧 호남을 찾았다. 8·2전당대회서 당선 직후 첫 일정으로 전남 나주 노암면의 수해 복구 현장 지원에 나섰다. 이어 첫 현장 최고위원회도 전남을 택했다. 전직 대통령 묘역을 참배한 후에는 곧장 국립5·18민주묘지로 향했다. 앞서 정 대표는 지난 4일에는 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 데 이어 전날(7일)에는 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.