매출 10%·영업이익 19.9% 상승 무선 가입 회선 3000만 달성 눈앞…알뜰폰 6분기 연속 20%대 성장 스마트홈 2.7%↑

[헤럴드경제=박세정 기자] LG유플러스가 무선 사업의 지속적인 증가세에 힘 입어 올 2분기 영업이익이 전년보다 20% 가까이 상승했다. 이동통신(MNO), 알뜰폰(MVNO)을 합친 무선 가입 회선은 3000만 달성을 눈앞에 뒀다.

8일 LG유플러스는 올 2분기 연결재무제표 기준 매출(영업수익) 3조8444억원, 영업이익 3045억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 10% 늘었고, 영업이익은 19.9% 증가했다.

영업수익에서 단말수익을 제외한 서비스 수익은 2.5% 증가한 3조164억원을 기록했다.

세부적으로 2분기 무선 사업은 MNO 및 MVNO 가입회선 순증과 5G 핸드셋 가입 비중 증가에 힘입어 전년 동기 대비 3.8% 늘어난 1조6542억원을 기록했다. 모바일 서비스수익은 1조 5856억원으로 전년 대비 4.3% 증가했다.

MNO와 MVNO를 합한 전체 무선 가입 회선은 지난해 2분기 대비 9.9% 늘어난 2991만7000여개다. 총 가입 회선 3000만개 달성을 눈앞에 두고 있다. MNO 가입 회선은 작년 동기 대비 5.5% 증가한 2093만여개, 5G 핸드셋 가입 회선은 20.5% 증가한 893만개로 집계됐다.

전체 MNO 핸드셋 가입자 대비 5G 핸드셋 가입자 비중은 79.9%로 작년 동기 대비 약 12.2%p 늘었다.

MVNO 가입회선의 가파른 증가세도 이어졌다. 2분기 MVNO 회선은 898만7000회선으로 지난해 동기 대비 21.7% 증가하며 6개 분기 연속 20% 이상 성장을 달성했다.

초고속 인터넷과 IPTV사업으로 구성된 스마트홈 부문은 2.7% 증가한 6366억원의 매출을 달성했다.다. 특히 ‘프리미엄 안심 보상 요금제’가 출시 약 4개월 만에 누적 가입자 5만명을 달성하는 등 안전한 인터넷 사용 환경을 강화한 것이 매출 성장 배경이라고 회사 측은 설명했다.

IPTV사업 매출은 온라인동영상플랫폼(OTT) 이용률 증가, 홈쇼핑 이용률 감소 등 대외 요인에도 불구하고 꾸준히 가입 회선을 확보하며 지난해 2분기 3349억원과 유사한 3305억원을 기록했다.

인터넷데이터센터(IDC), 설루션, 기업 회선 등 사업이 포함된 기업인프라 부문 매출은 자회사인 ‘LG유플러스볼트업’에 EV충전사업을 양도하는 등으로 인해 지난해 같은 기간 대비 0.3% 감소한 4277억원을 기록했다.

2분기 IDC사업은 고객사 입주에 따라 가동률이 상승, 매출이 지속 성장해 작년 동기 대비 5% 증가한 963억원의 매출을 달성했다.

AICC, 스마트모빌리티 등 B2B 신사업을 포함하고 있는 설루션 사업은 기존에 포함된 EV충전사업을 LG유플러스볼트업에 양도하며 지난해 2분기 대비 1.9% 감소, 1260억원의 매출을 기록했다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자/최고리스크책임자(CFO/CRO)는 “이번 분기에도 구조적 원가 경쟁력 개선 활동을 통해 2분기 연속 이익 턴어라운드를 기록할 수 있었다”며 “단통법 폐지 등 시장 불확실성 속에서도 본원적 서비스 경쟁력을 확고히 하고 장기적인 기업 가치 제고를 위한 주주환원을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.