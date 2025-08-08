제7차 정비사업 통합심의위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 지역별 입지와 생활권 특성을 살린 ‘맞춤형 정비사업’에 속도를 내고 있다. 강남권 수변 친화형 단지부터 한강 조망이 가능한 도심 주거지·산지 경관과 어우러진 디자인 특화 단지·친환경 저탄소 아파트까지, 서울 전역에서 4400여 가구 규모의 주택 공급이 잇따라 본궤도에 오른다.

서울시는 7일 열린 제7차 정비사업 통합심의위원회에서 ▷강남구 대치쌍용1차 아파트 재건축(999가구) ▷동작구 흑석9구역 재개발(1540가구) ▷송파구 마천4구역 재개발(1254가구) ▷서대문구 홍제3구역 재건축(620가구) 등 4건의 대규모 정비사업 안건을 조건부 의결했다.

서울시 강남구 대치동 66일대의 대치쌍용1차 아파트 재건축은 기존 5개 동 630가구를 최고 49층, 999가구 규모로 확장하는 사업이다. 양재천과 직접 연결되는 녹지 네트워크를 구축하고, 키즈카페·돌봄센터·어린이집 등 육아 친화 시설을 도입해 강남권 대표 수변 주거단지로 재탄생한다. 가로변에는 연도형 상가와 어울림마당을 배치해 영동대로 변 활성화도 꾀한다.

흑석9구역은 한강 조망이 가능한 공공개방시설과 대규모 커뮤니티 공간이 특징이다. 흑석역과 올림픽대로 인근에 지하7층~지상25층 1540가구 규모의 단지로 조성되며, 전망대와 라운지를 갖춘 커뮤니티 공간을 두 개 동을 연결해 설치한다. 주변 경관과 조화를 고려한 입면 디자인과 대규모 어린이집 신설도 계획에 포함됐다.

마천4구역은 남한산성의 경관을 형상화한 외관 디자인과 다양한 특화 설계가 적용된다. 송파구 마천동 323번지 일대에 용적률 299%, 지하 4층~지상 33층 공동주택 10개 동(총 1254가구)이 공급된다. 파노라마뷰 타입·세대 분리형·복층형 펜트하우스 등 입주자 맞춤형 주거를 구현하며, 위례선(트램)과 지하철 5호선 마천역을 잇는 뛰어난 교통환경을 갖춘다.

홍제3구역은 620가구 규모의 친환경 단지로, 제로에너지건축물 5등급 인증을 추진한다. 단지 중앙에는 인왕산 조망이 가능한 보행통로와 공원을 마련하고, 무악재역 인근에는 서울형 키즈카페·돌봄센터·경로당 등을 배치해 생활 편의성을 높인다.

서울시는 이번 4개 사업을 통해 총 4413가구의 신규 주택이 공급될 것으로 전망하며, 구역별 특화 계획을 통해 주거 만족도는 물론 지역 활성화 효과도 기대하고 있다.

최진석 서울시 주택실장은 “정비사업은 단순한 주택 공급을 넘어 지역의 생활환경과 도시 경관을 함께 바꾸는 작업”이라며 “앞으로도 각 지역의 특성과 주민 요구를 반영한 맞춤형 정비계획을 통해 서울 전역의 균형 발전을 이끌어가겠다”고 말했다.