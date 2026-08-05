사회적경제기업 76.5% 성장, 공직자 정책역량 높여 지역순환경제 확산

[헤럴드경제(영암)=김경민기자]영암군이 사회연대경제 정책을 군정에 효과적으로 접목하기 위해 공직자 대상 정책교육을 실시했다.

군은 지난 3일 군청 왕인실에서 전국사회연대경제지방정부협의회 김영식 사무국장을 초청해 공직자들을 대상으로 사회연대경제 정책교육을 진행했다.

이번 교육은 사회적경제기업 성장과 지역순환경제 확대에 발맞춰 공직자들의 정책 이해도를 높이고, 사회연대경제를 군정에 효과적으로 접목하기 위해 마련됐다.

교육에서는 국내외 사회연대경제 사례와 지역순환경제 구축 모델, 사회연대경제 조직을 통한 지역문제 해결 사례 등을 소개했다. 아울러 사회연대경제 기본법 제정 움직임에 따른 지방정부의 역할과 대응 방향도 함께 살펴봤다.

영암군은 그동안 사회적경제기업 육성에 힘써왔다. 사회적경제기업은 2022년 68개에서 2025년 120개로 76.5% 증가했고, 현재는 예비사회적기업과 사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업 등 123개 기업이 지역경제의 한 축을 맡고 있다.

군은 이번 교육을 계기로 영암형 지역순환경제 정책을 더욱 발전시키고, 사회적경제기업 육성과 청년 일경험 사업 등을 연계해 지속가능한 지역경제 기반을 확대해 나갈 계획이다.

박효진 영암군 지역순환경제과장은 “사회연대경제는 지역의 다양한 자원을 연결해 일자리와 공동체를 함께 키우는 중요한 정책”이라며 “공직자의 정책 역량을 지속적으로 높여 영암형 지역순환경제가 더욱 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. <끝>