양 기관의 정보·인적 교류와 공동 학술연구에 협력

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국노인인력개발원은 5일 서울 중구 서울지역본부에서 국민연금연구원과 공동 학술연구와 정보공유 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 두 기관이 보유한 정보와 연구 역량을 연계해 초고령사회·노인복지에 필요한 정책 대안을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 두 기관은 ▷고령층 소득보장 및 일자리 연계 연구 ▷통계 및 데이터 상호 공유 ▷정책 기획 및 학술 행사 공동 개최 ▷전문 자문 및 인적 교류 등에서 협력기로 했다.

앞으로 두 기관은 실무협의회를 운영해 협약 과제를 추진하고, 연구 성과가 정부의 노인 정책에 활용될 수 있도록 지속해서 협력해 나갈 계획이다.

김수영 한국노인인력개발원장은 “초고령사회에서 안정적인 노후 소득을 보장하기 위해서는 연금과 노인일자리가 뒷받침돼야 한다”며 “이번 협약은 국민연금연구원의 연구 역량과 개발원의 노인일자리 전문성을 결합해 노후소득보장 정책의 분석·설계 역량을 한층 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.