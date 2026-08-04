[헤럴드경제=김현일 기자] 서울에 사상 처음으로 폭염중대경보가 발효된 4일 시내 곳곳에 설치된 전광판에는 잘못된 온도가 기재돼 시민들의 민원이 속출했다.

서울시와 자치구 등에 따르면 이날 시내 주요 지점의 재난안전 전광판 온도 정보에 오류가 발생했다. 오후 4시 기준 마포구 홍대거리 등 5개 재난안전 전광판에 표출된 현재 온도는 ‘30도’였다. 서대문구 일부 전광판에는 ‘27도’로 나왔다.

연합뉴스에 따르면 전광판 온도 오류는 전날부터 시작된 것으로 확인됐다.

마포구 관계자는 “관내 전광판은 서울시 공공데이터를 자동으로 끌어다 사용하는데, 어제부터 서버 문제로 제대로 데이터를 받지 못하고 있다”며 “오류를 바로잡기 위해 우회 경로를 찾아 접속을 시도하고 있다”고 말했다.

서울시 역시 전날부터 공공데이터 포털의 기상청 자료를 가져오는 과정에서 오류가 있다고 밝혔다. 이로 인해 실시간 온도가 제때 업데이트되지 않았으나 긴급히 오류를 바로잡았다고 한다.

서울시 관계자는 “시의 실시간 데이터는 빠르게 조치했으나, 몇몇 군데에서는 아직 조치가 안 된 것 같다”고 말했다.

행정안전부가 운영하는 공공데이터포털에는 전날 공지사항에 “현재 일부 이용 환경에서 http(80포트)를 통해 공공데이터포털 오픈API 호출 시 호출이 정상적으로 처리되지 않는 현상이 발생하고 있다. 이용에 불편을 드려 죄송하다”는 안내가 올라왔다.

그러면서 “국가정보자원관리원과 협의해 조치 중”이라며 “8.4.화 오후 중 조치 예상”이라고 안내했다.