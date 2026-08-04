‘4일 새로 개관’ 서울 동작구 대방동 소재 서울형 키즈카페 서울가족플라자점 방문 키움센터도 찾아 ‘어린이 서울체력장’ 점검 폭염 속 점심·돌봄·맞춤형 운동 상담 제공 吳 “생활밀착형 어린이 건강 인프라 확대”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 아이들이 신체활동을 통해 체력을 키우도록 클라이밍에 특화된 서울 동작구 대방동 서울형 키즈카페 서울가족플라자점이 4일 문을 열었다.

서울시에 따르면 오세훈 서울시장은 이날 서울형 키즈카페 서울가족플라자점을 방문해 놀이공간과 양육자 휴식 공간을 둘러보며 운영 현황을 살폈다. 이어 인근 동작구 거점형 우리동네키움센터로 이동, ‘찾아가는 어린이 서울체력장’을 살폈다.

서울형 키즈카페는 저렴하게 이용할 수 있는 공공형 놀이시설로, 서울가족플라자점은 5∼12세를 대상으로 디지털 클라이밍, 트리 클라이밍 등 시설을 갖췄다.

시는 이번에 개관한 서울가족플라자점 외에도 실내와 야외를 아우르는 다양한 유형의 서울형 키즈카페를 확충할 방침이다.

이날 오 시장은 또 서울가족플라자점과 같은 건물에 있는 동작(2호) 거점형 우리동네키움센터에서 열린 찾아가는 어린이 서울체력장 운영 현장을 참관하고 체력 측정 프로그램에 참여했다.

찾아가는 어린이 서울체력장은 시가 방학 중 운영하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업과 연계해 초등학생에게 점심식사와 돌봄은 물론 체력 측정과 맞춤형 운동 상담을 제공한다.

폭염과 무더위로 야외활동이 쉽지 않은 여름방학 기간에 돌봄시설에서 별도의 신청 없이 체력장에 참여할 수 있도록 했다.

시는 지난달 말부터 우리동네 키움센터 일곱 곳에서 찾아가는 어린이 서울체력장을 운영 중이며, 향후 운영을 확대할 방침이다.

오 시장은 “성장기 아동에게는 몸을 즐겁게 움직이고 다양한 신체활동을 경험하는 것이 건강한 성장의 중요한 밑바탕이 될 것”이라고 말했다.

이어 “서울시는 서울형 키즈카페와 찾아가는 어린이 서울체력장처럼 놀이, 돌봄, 건강관리가 자연스럽게 연결되는 생활밀착형 어린이 건강 인프라를 확대해 아이들이 일상 가까이에서 건강을 챙길 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 덧붙였다.