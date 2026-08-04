에너지모아 온실가스 감축 공모사업공모…접수기한 오는 12월31일 시민·기업 태양광 유휴 분산전원 모아 배출권 확보…시민과 수익 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사가 시민·기업과 함께 도심 곳곳에 흩어진 소규모 태양광 설비의 온실가스 감축 실적을 모아 탄소배출권을 확보, 발생한 수익을 참여자와 공유하는 시민참여형 탄소감축사업을 추진한다.

서울에너지공사(사장 황보연)는 배출권 외부감축사업을 다각화하고 사업 외연을 확대하기 위해 ㈜후시파트너스와 함께 서울시 내 소규모 유휴 분산전원을 활용한 시민참여형 「에너지모아 온실가스 감축 공모사업」을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 도심 곳곳에 흩어진 자가소비형 태양광 설비를 하나의 탄소감축 자산으로 모으는 서울형 시민참여 모델이다. 특히 시민과 서울에너지공사가 탄소감축이라는 공동의 목표 아래 의기투합해 추진한다는 점에서 의미가 크다.

그동안 시민과 기업이 보유한 자가소비형 태양광 설비는 개별 규모가 작아 온실가스 배출권 제도에 참여하기 어려웠으며, 감축 실적도 경제적 가치로 활용되지 못했다.

공사는 이번 사업을 통해 개별 태양광 설비에서 발생하는 온실가스 감축 실적을 하나로 모아 배출권을 확보하고, 이에 따른 수익의 일부를 참여 시민·기업과 공유할 계획이다. 흩어진 소규모 감축 자원을 하나의 탄소자산으로 전환해 도심 분산전원의 잠재력을 실질적인 경제적 가치로 연결한다는 구상이다.

공사는 이번 사업을 계기로 도심 내 온실가스 감축 자원의 발굴·집적 및 배출권 연계 역량을 강화하고, 향후에는 시민과 기업의 다양한 탄소감축 활동을 체계적으로 관리하는 ‘종합 탄소자산관리 플랫폼’으로 발전시켜 나갈 계획이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “탄소중립 실현을 위해서는 공공기관뿐 아니라 시민과 기업의 적극적인 참여가 중요하다”며 “앞으로도 시민의 일상 속 탄소감축 활동이 실질적인 성과와 혜택으로 이어질 수 있도록 다양한 참여형 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

공모 신청은 오는 12월31일까지 ‘에너지모아’ 전용 홈페이지를 통해 온라인으로 진행되며, 방문 접수도 가능하다. 신청 대상과 자격, 참여 절차 등 자세한 내용은 공모 안내문 QR코드 또는 전용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

자세한 사항은 서울에너지공사 기술기획부 또는 ㈜후시파트너스로 문의하면 된다.