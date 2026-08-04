인천공항 상반기 환승 여객 428만명 국적사 여객 373만명…전년比 21.6%↑ 중동 전쟁 반사 수혜에 K-컬쳐 인기도 증가 LCC 장거리 노선 활용·인터라인 등 공략

[헤럴드경제=권제인 기자] 인천국제공항이 동북아 환승 허브로 자리매김하면서 국적 항공사들도 덩달아 ‘환승 특수’를 톡톡히 누리는 모양새다. 최근 미국·이란 전쟁과 중일 갈등 등 지정학적 리스크로 국제 항공 노선이 재편된 데다 K-컬처 인기에 힘입어 한국을 경유하는 외국인 관광객까지 늘어나고 있다. 이에 따라 전통적으로 환승 수요가 많았던 대형항공사(FSC)는 물론 저비용항공사(LCC)까지 환승객 유치 경쟁에 뛰어들고 있다.

중동 주요 허브공항 막혀…중일 직항 노선도 감소

4일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 상반기 한국을 거친 환승 여객은 428만명으로 전년 동기 대비 18.6% 증가했다. 이 가운데 국적사 여객은 373만명으로 21.6% 증가하며, 환승 수요 증가의 수혜를 누린 것으로 나타났다.

업계에서는 환승 여객 증가의 이유로 지정학적 갈등에 따른 반사이익을 꼽고 있다. 미국과 이란 간 전쟁으로 중동 주요 허브공항을 이용하던 수요가 안전에 대한 우려 및 항공사 노선 조정 등의 영향으로 인천공항으로 이동했다는 분석이다. 지난해부터 이어진 중일 관계 악화로 양국 간 직항 노선이 감소한 점도 수요를 끌어올리고 있다.

여기에 K-컬처의 인기와 원화 약세도 한국을 경유하는 관광 수요를 키우고 있다. 서울시에 따르면 올해 상반기 서울을 찾은 외국인 관광객은 823만명으로 지난해 같은 기간보다 20% 늘었다. 외국인의 신용카드 소비액도 5조6172억원으로 56.8% 늘었다. 이에 따라 인천공항은 지난 7월 누적 여객 10억명을 돌파하며 동북아 주요 공항으로 입지를 강화하고 있다.

수화물 연결 등 편의↑…“환승객 수요 더 는다”

환승객 증가에 맞춰 국적 항공사들도 환승 네트워크 강화에 나섰다. 미주 노선 경쟁력을 갖춘 에어프레미아는 자사 장거리 노선을 적극 활용하고 있다. 이를 통해 환승객은 전년 대비 5배 넘게 증가했다. 에어프레미아에 따르면 ‘뉴욕~인천~나리타’ 노선의 환승객이 가장 많았으며, 미국과 동남아시아를 연결하는 노선에서도 환승 수요가 꾸준히 늘고 있다.

중·단거리 아시아 노선 비중이 높은 제주항공은 인터라인(Interline) 협력을 확대하고 있다. 인터라인은 제휴 항공사들이 각자의 운항 구간을 하나의 항공권으로 판매하는 방식으로, 노선에 따라 수하물도 최종 목적지까지 연결할 수 있다. 제주항공은 에어인디아, 스쿠트항공, 스위스국제항공은 물론 에어프레미아와도 협력해 환승 편의를 높이고 있다.

파라타항공도 일본과 베트남 노선 취항을 시작으로 내년 미주 노선까지 확대해 환승객을 확보한다는 계획이다. 티웨이항공 역시 인천~밴쿠버 노선을 환승 여객 유치에 적극 활용하고 있으며, 인천 출발 기준 환승객 비중이 20%에 달한다.

국내 최대 환승객을 확보한 대한항공은 환승 편의성을 높이는 데 집중하고 있다. 대한항공과 델타항공은 조인트벤처(JV)를 통해 ‘수하물 자동연결 서비스’를 운영하고 있다. 인천에서 애틀랜타, 시애틀, 로스앤젤레스, 디트로이트, 미니애폴리스 등 미국 5개 도시를 경유하는 노선을 이용하면 환승 과정에서 수하물을 다시 부칠 필요 없이 최종 목적지에서 한 번에 찾을 수 있다.

항공업계 관계자는 “지정학적 분쟁이 이어짐에 따라 환승 수요가 지속해서 증가할 것으로 보고, 주요 노선의 시간을 조정하는 등 환승객 유치를 위해 노력하고 있다”며 “K-컬쳐의 인기로 한국 관광 수요가 확대함에 따라 한국과 일본, 동남아 등을 함께 여행하려는 이들도 빠르게 늘어나고 있다”고 말했다.