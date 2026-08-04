[헤럴드경제=김성훈 기자] 어린이보호구역에서 미취학 아동에게 운전을 시킨 가족들의 영상이 공개돼 비난이 쏟아지고 있다.

최근 온라인 상에는 ‘할배랑 연수중’이라는 제목의 영상이 확산하고 있다.

영상에서는 5~6세 미취학 아동 정도로 추정되는 아이가 애니메이션 ‘헬로카봇’ 티셔츠를 입고 운전석에 앉아 직접 운전대를 잡고 운전을 하는 모습이 포착됐다. 할아버지가 운전석에 앉은 상태에서 아이를 앞에 앉혀 운전대를 잡게 한 것으로 보인다.

아이는 자연스럽게 운전대를 꺾으며 좌회전을 하고, 회전이 완료되면 다시 운전대를 풀었다. 옆에서 할아버지가 종종 운전대를 잡으며 방향을 잡아줬지만, 처음 해본 솜씨라고 보기 어려울 정도로 능숙했다.

장소는 시골길로 추정되는데, 도로 노면에는 ‘어린이보호구역’이라는 표시가 확실하게 돼 있었다.

이 모습을 뒷좌석에 앉은 누군가가 촬영했는데, 촬영한 이 역시 가족으로 추정된다.

누리꾼들은 가족을 비판하고 있다. 한 누리꾼은 “성인도 운전 면허 딸 때 이론 시험에 합격해야 연습면허를 준다. 법규, 윤리를 먼저 알고 운전 기술을 익히라는 거다. 애 운전 가르치기 전에 횡단보도 건너는 법이나 가르쳐라”라고 꼬집었다. 다른 누리꾼은 “쟤 어른 되기 전에 부모 차키 훔쳐서 무면허 운전하고 다닐까 겁나네”라고 썼다. 이밖에 “꼭 찾아내서 처벌하라”, “더워서 제정신이 아닌가 봄”, “저건 아동학대죄로 처벌해라” 등의 의견도 있었다.