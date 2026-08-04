이커머스 브랜드 마케팅 컨퍼런스

카페24가 마케팅 특화 컨퍼런스 ‘마케팅 플레이북 2026’을 개최하고 이커머스 브랜드를 위한 실무 전략을 공개한다.

4일 카페24는 오는 12일 오후 2시 서울 가빈아트홀에서 마케팅 플레이북 2026을 개최한다고 밝혔다.

카페24는 이번 행사에서 데이터 기반 마케팅 전략과 자사몰 성장 노하우, 크리에이터 커머스 활용법 등 브랜드 성장을 위한 실무 인사이트를 공유할 예정이다. 크리에이터 협업 지원 등 실제 마케팅과 연결되는 기회도 제공한다.

카페24에 따르면 최근 이커머스 시장은 마케팅 채널이 다양해지면서 한정된 예산으로 효율을 높이는 방법이 주요 과제로 떠오르고 있다. 특히 인공지능(AI) 활용이 보편화하면서 기업 간 마케팅 기술 격차는 점차 줄어든 만큼, 어떤 데이터를 확보하고 어떻게 활용하느냐가 성과를 가르는 핵심 요인으로 자리 잡았다.

카페24는 이번 컨퍼런스를 통해 이 같은 환경 변화에 대응할 수 있는 브랜드 마케팅 전략을 소개한단 방침이다.

연사로는 카페24 마케팅센터의 현장 실무 전문가들이 등장한다. 카페24 마케팅센터는 여러 브랜드의 마케팅을 직접 설계하고 실행한 조직이다. 이들 전문가는 그간 현장에서 축적한 사례와 데이터를 바탕으로 실무형 노하우를 공유할 예정이다. 실제 브랜드의 성장 경험도 소개된다. 여행용 캐리어 전문 브랜드 ‘인포트’의 박정훈 이사는 오픈마켓 중심 판매에서 자사몰 중심으로 사업 구조를 전환해 전체 매출의 70% 이상을 자사몰에서 올리게 된 과정을 발표한다.

크리에이터 협업을 활용한 콘텐츠 커머스 전략도 선보인다. 카페24는 새롭게 개편한 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램의 활용법을 소개하고, 브랜드와 크리에이터를 연결하는 매치메이킹 전략과 운영 노하우를 공유할 계획이다.

참가 브랜드의 마케팅 실행을 지원하는 럭키드로우 이벤트도 진행된다. 추첨을 통해 1000만원 상당의 크리에이터 협업 지원과 AI 숏폼 제작 지원 등을 제공한다. 이 밖에도 여행용 캐리어 등 각종 경품이 마련됐다. 행사는 무료로 진행된다.

이재석 카페24 대표는 “마케팅 플레이북은 상황별로 검증된 전략을 정리한 실전 가이드”라며 “이번 행사는 전략을 소개하는 데 그치지 않고, 크리에이터 협업 등 브랜드가 성장으로 이어갈 수 있는 실행 기회까지 제공하는 자리가 될 것”이라고 말했다. 차민주 기자