해시레이트는 가상자산업계에서 비트코인 채굴 능력 측정에 쓰이는 지표다. 최근 6년간(1분기 기준) 해시레이트는 우상향 흐름을 이어오며, 매년 두 자릿수 상승률을 기록해 왔다. 그런데 지난해 말부터 상승세가 꺾이며 하락 곡선을 그리고 있다. 실제 지난달 11일 기준 해시레이트는 연초 대비 약 15% 낮은 수준에 그쳤다. 비트코인 가격이 하락한 데다, 전력과 자본이 인공지능(AI) 사업으로 이동한 결과다.

구체적으로 상장 채굴 기업이 비트코인 1개를 채굴하는 데 드는 평균 현금 비용은 지난해 4분기 기준 약 7만9995달러까지 올랐다. 반면 올해 비트코인 시세는 6만달러대로 떨어졌다. 지난해 4분기 수준의 비용이 이어진다고 가정하면, 코인 하나를 채굴할 때마다 약 1만9000달러의 현금 손실이 발생하는 셈이다.

이에 채굴 설비와 전력 인프라, 자본을 AI·고성능컴퓨팅(HPC) 사업에 배분하는 채굴 기업들이 늘었고, 유동성을 확보하기 위해 보유한 비트코인을 매각하는 기업들도 등장했다. 일례로 비트디어는 2월 보유 비트코인을 사실상 전량 매각했다. 올해 1분기에만 주요 상장 채굴 기업 6곳이 매각한 비트코인은 3만2000개에 달했다. 이는 분기 기준 역대 최대치다.

그렇다면 이렇게 채굴 사업은 쇠퇴하는 것일까. 여기서 잊지 말아야 할 것이 비트코인의 난이도 조정 구조다. 비트코인 채굴 난도는 네트워크 연산력이 늘면 높아지고, 줄면 낮아지는 방식으로 자동 조정된다. 이에 따라 올해 1월부터 7월까지 열다섯 차례의 채굴 난이도 조정이 이뤄졌고, 이 중 아홉 차례가 하향 조정이었다.

채굴 난도가 낮아지면, 채굴 설비를 계속 가동하는 사업자가 가져가는 몫은 커진다. 동일한 연산력을 투입하지만, 확보할 수 있는 비트코인 수량은 더 늘어날 수 있기 때문이다. 즉 채굴 사업 손실을 버티지 못한 사업자가 설비 가동을 멈추면, 남은 사업자의 몫은 그만큼 늘어나는 구조다.

코인셰어스는 채굴 수익을 뜻하는 해시프라이스(Hashprice)가 1페타해시(PH/s)당 하루 30달러 수준일 때 전 세계 채굴 설비의 약 15~20%가 손익분기점을 밑돈다고 추정했다. 구형 장비를 사용하거나 전력 단가가 높은 사업자부터 시장에서 밀려나는 구조다. 결국 흑자와 적자를 가르는 기준은 전력 단가와 장비의 에너지 효율이다.

특히 전력 단가는 개별 기업의 손익을 넘어 채굴 산업의 지형 자체를 바꾸고 있다. 미국 상장 채굴 기업들의 글로벌 해시레이트 점유율은 올해 초 약 41%로 사상 최고치를 달성했지만, 이들이 AI 사업으로 방향을 틀면서 전력 단가가 낮은 국가들이 상대적으로 입지를 넓히고 있다. 채굴 관련 규제를 정비한 키르기스스탄의 해시레이트 점유율은 전년 대비 3배 넘게 늘었고, 파라과이의 글로벌 해시레이트 점유율은 4.7%로 4위, 에티오피아는 2.4%로 8위에 안착했다.

전력이 승부처가 된 지금, 유리한 위치를 점하는 쪽은 먼저 시장에 진입한 사업자가 아니라 값싼 전력과 효율적인 설비를 확보한 사업자다. 채굴 산업은 누가 먼저 시작했는지보다, 전력 단가와 장비의 에너지 효율 등이 수익을 결정짓는 시장으로 바뀌고 있다. 경쟁자가 줄어 채굴 난도가 낮아진 국면에서는 전력과 설비, 운영 역량을 갖춘 사업자가 새로운 기회를 손에 거머쥘 수 있다.

이성훈 비트플래닛 대표