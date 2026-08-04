‘코인모으기’ 서비스 이용자 분석 증시 급락 속 디지털자산 거래 급증 전 세대 최다 선택 종목은 ‘비트코인’ “분할매수 통해 장기투자 전략 확산”

국내 증시의 극심한 변동성에 지친 투자자들의 시선이 상대적으로 선방한 비트코인으로 향하고 있다. 실제 일정 금액을 정기적으로 투자하는 ‘코인 모으기’ 이용자 5명 중 1명은 50·60대인 것으로 나타났다. 비트코인이 바닥을 다지는 흐름을 보이자 목돈을 한꺼번에 넣기보다 일정 금액을 나눠 분할매수 전략이 중장년층으로 확산하고 있다는 분석이다.

4일 디지털자산거래소 코인원을 통해 집계한 결과, ‘코인 모으기’ 서비스 이용자의 50대는 15.29%, 60대는 4.91%로 집계됐다. 두 연령층을 합친 비중은 20.20%로, 전체 이용자 5명 중 1명인 셈이다.

30·40대는 전체 이용자의 절반 이상을 차지했다. 연령별로는 40대(26.20%)가 가장 많았으며 30대(26.08%)·20대(22.70%) 등이 뒤를 이었다. 이 밖에도 10대는 2.87%, 70대는 1.54%, 80대는 0.37%, 90대는 0.03%로 집계됐다.

디지털자산 투자가 청년 세대의 전유물이라는 인식과 달리 중장년층까지 투자 저변이 넓어졌다는 평가가 나온다. 연령대별 최다 신청 종목을 살펴보면, 전 세대 고루 비트코인을 가장 많이 선택했다. 디지털자산 투자 성향이 세대별로 다를 것이라는 통념과 달리 코인을 꾸준히 모으려는 투자자들은 연령과 관계없이 시가총액이 크고 인지도가 높은 비트코인을 우선적으로 선택한 것으로 풀이된다. 오히려 70대에서 리플(XRP)이 최다 신청 종목으로 집계됐다.

정기적으로 일정 금액을 투자하는 코인 모으기의 특성상 단기 급등 가능성이 있는 알트코인보다 장기 보유 대상으로 인식되는 비트코인에 수요가 집중됐다는 분석이다. 한 거래소 관계자는 “중장년층까지 비트코인 투자가 확산한 흐름은 디지털자산이 청년층의 투기 수단을 넘어 장기 자산 배분 대상으로 받아들여지고 있음을 보여주는 대목”이라고 평가했다.

특히 ‘삼전닉스’를 중심으로 국내 증시가 크게 출렁이자 바닥을 다지는 비트코인의 매력이 상대적으로 높아졌다는 평가도 나온다. 서킷브레이커가 발동된 지난달 28일 코스피는 하루 만에 10% 넘게 폭락한 반면, 같은 날 비트코인은 3% 안팎 하락하는 데 그쳤다. 그간 비트코인은 증시가 흔들릴 때 더 큰 변동성을 보이는 대표적인 위험자산으로 꼽혔지만, 최근에는 상대적으로 제한적인 낙폭을 나타내고 있다.

증시 변동성에 지친 투자자들도 다시 코인시장으로 눈을 돌리고 있다. 지난달 28일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 국내 5대 원화 거래소의 합산 거래대금은 약 9억6400만달러(약 1조3880억원)를 기록했다. 이는 직전 한 달 일평균 거래대금인 약 5억3000만달러보다 81% 넘게 급증한 규모다. 시장에선 증시를 이탈한 자금 일부가 디지털자산 시장으로 유입되면서 거래가 늘어난 것으로 보고 있다.

LD캐피털 설립자 잭 이는 비트코인의 핵심 저항선으로 6만7500달러 부근을 제시했다. 해당 구간을 강하게 돌파해야 상승 추세가 이어질 수 있다는 분석이다. 그는 “8월 분할매수 전략을 유지하며 다음 강세장을 기다리는 것이 유효하다”며 “현재와 같은 박스권에서는 단기 가격 움직임에 지나치게 의미를 둘 필요는 없다”고 말했다. 유혜림 기자