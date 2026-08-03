고객 의견 실시간 반영해 MTS 등 디지털 서비스 개선 페이퍼리스 환경 구축…디지털 금융·대면 자산관리 결합

[헤럴드경제=김유진 기자] 신영증권은 부산 프리미엄 자산관리(WM) 브랜드 ‘APEX’ 서면점을 이전 오픈하고 디지털 업무환경을 구축해 고객 편의성과 상담 품질을 높인 디지털 자산관리 거점을 마련했다고 3일 밝혔다.

새롭게 문을 연 APEX 서면은 본사 디지털전략부와 실시간 협업 체계를 구축했다. 영업점에서 접수한 고객 의견은 전용 핫라인을 통해 본사 디지털전략부와 공유되며 모바일트레이딩시스템(MTS)과 직원용 태블릿 플랫폼 개선에 활용된다. 영업점 내 미디어에서는 디지털 금융 교육 콘텐츠도 상시 제공한다. APEX는 ‘정점’을 뜻하는 영어 단어에서 따온 신영증권의 프리미엄 자산관리(WM) 브랜드다.

업무 전반에는 페이퍼리스 환경을 도입했다. 고객은 일반 창구뿐 아니라 디지털 존(Digital Zone)에 마련된 태블릿을 활용해 다양한 업무를 처리할 수 있다. 디지털 기기 이용이 익숙하지 않은 고객을 위해 전담 직원이 앱 설치부터 인증서 발급, 모바일 금융 이용까지 지원한다.

신영증권은 디지털 금융과 대면 서비스를 따로 떼어 운영하기보다 두 채널을 연결하는 데 초점을 맞췄다. 고객이 영업점에서 겪은 불편은 본사 디지털전략부로 곧바로 전달돼 MTS와 직원용 플랫폼 개선에 반영된다. 반대로 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 고객에게는 직원이 이용을 돕는다. 영업점을 디지털 서비스를 보완하는 접점이자, 디지털 서비스를 개선하는 출발점으로 활용하겠다는 전략이다.

심층 자산관리 상담을 위한 예약제 컨설팅 존도 마련했다. 자산관리 전문가가 디지털 플랫폼을 활용해 고객 자산을 분석하고 이를 바탕으로 맞춤형 중장기 자산관리 서비스를 제공할 예정이다.

신영증권 관계자는 “APEX 서면은 디지털 편의성과 대면 자산관리 서비스를 함께 제공하는 점포”라며 “앞으로도 부산 지역 고객들에게 보다 편리하고 전문적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.