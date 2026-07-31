[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원 속초 등 국내 크루즈 항이 보다 많은 굴로벌 크루즈를 유치하기 위해 다양한 인프라 개선을 도모하는 가운데, 항공기의 비즈니스 서비스와 비슷한 크루즈의 프리스티지 패키지가 나와 눈길을 끈다.

프리스티지 프로그램은 크루즈여행의 옵션을 늘림으로써 보다 럭셔리하면서도 다양한 모습의 크루즈 매력을 체험하게 해준다.

31일 한국이 만든 글로벌 크루즈 마켓플레이스, ‘크루지아’ 운영기업이자 스타드림 한국사무소인 에스마케팅에 따르면, 아시아 프리미엄 크루즈 브랜드 스타드림크루즈(StarDream Cruises)가 대표 선박 겐팅드림(Genting Dream)의 럭셔리 스위트 브랜드 ’더 팰리스(The Palace)’를 를 촌칭해 오는 7월말까지 특별 프로모션을 진행한다.

특별한 혜택으로 이용할 수 있는 ‘더 팰리스 특별 프로모션’을 오는 8월 31일까지 진행한다.

스타드림크루즈는 아시아를 모항으로 다양한 아시아 기항지를 운항하는 프리미엄 크루즈 브랜드다. 아시아인의 입맛과 취향을 고려한 미식과 서비스를 제공하며, 장거리 비행 없이 가까운 곳에서 출발해 2~5박 일정으로 크루즈 여행을 즐길 수 있어 한국 여행객들의 관심을 받고 있다고 에스마케팅측은 설명했다.

최근 프라이빗한 공간과 맞춤형 서비스를 중시하는 여행 수요가 늘어나면서 프리미엄 객실에 대한 관심도 높아지고 있다. 스타드림크루즈는 선내 럭셔리 스위트 브랜드인 ‘더 팰리스’를 특별 프로모션 요금으로 경험할 수 있는 프로모션을 마련했다.

더 팰리스는 항공의 비즈니스 클래스처럼 차별화된 서비스를 제공하는 스타드림크루즈의 프리미엄 객실 브랜드다. 일반 객실과 분리된 전용 공간에서 넓은 스위트 객실과 전용 발코니, 맞춤형 서비스를 제공해 보다 프라이빗한 크루즈 여행을 즐길 수 있다.

더 팰리스 투숙객에게는 24시간 전담 버틀러 서비스, VIP 전용 체크인 및 승·하선, 전용 라운지 및 전용 레스토랑 이용, 선내 Wi-Fi, 해피아워 주류 및 음료, 공연 및 레스토랑 우선 예약, 전용 키즈 프로그램 등 다양한 전용 혜택이 제공된다.

이번 더 팰리스 특별 프로모션은 공식 프로모션명인 ’마제스틱 스위트 이스케이프(Majestic Suite Escape)’로 운영되며, 더 팰리스의 주요 혜택이 모두 포함된 스위트 객실을 특별 프로모션 요금으로 예약할 수 있도록 구성됐다. 객실별 가격과 적용 조건은 스타드림크루즈 한국사무소를 통해 확인할 수 있다.

프로모션은 2026년 8월 31일까지 예약 가능하며, 싱가포르를 모항으로 운항하는 겐팅드림의 다양한 항차에 적용된다. 여행객들은 2박부터 5박까지 다양한 일정 중 선택해 푸켓, 페낭, 쿠알라룸푸르, 발리 등 동남아시아 주요 기항지를 방문할 수 있다.

스타드림크루즈 한국사무소 에스마케팅 관계자는 “더 팰리스는 객실을 넘어 크루즈 여행 전반의 경험을 한층 높여주는 프리미엄 서비스”라며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 고객들이 차별화된 크루즈 여행을 경험하시길 바란다”고 말했다.